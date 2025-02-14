"Последствия могли быть катастрофическими": глава ГАЗО рассказал подробности об ударе по Чернобыльской АЭС

Россияне дроном ударили по саркофагу на Чернобыльской АЭС. Какая там ситуация?

Россияне нанесли варварскую атаку по Чернобыльской АЭС. Дроном с фугасной частью попали прямо в сооружение "Укрытие", защищающее четвертый энергоблок атомной станции. На месте попадания возник пожар. Спасатели обнаружили несколько мест повреждений, все возгорания ликвидированы – открытого огня нет.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

В ГСЧС уверяют: радиационный фон в норме. На преступление российских окупантов отреагировал президент Украины. По словам Владимира Зеленского, повреждения конструкции существенные. И это – настоящая террористическая угроза. Ведь "Укрытие" наше государство строило с другими странами Европы и Америкой, чтобы спасти человечество от радиации. И единственные, кто могут атаковать и оккупировать такие объекты, несмотря на возможные последствия – это россияне.

"Укрытие" на ЧАЭС

Российский дрон атаковал ЧАЭС после двух часов ночи. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спасатели рассказывают, что сейчас они ликвидируют тление одной из очагов возгорания.

"Работы на высоте они сложны и нуждаются в мерах безопасности, но это необходимо сделать", – говорит спасатель, работающий на месте российского теракта.

Атака на ЧАЭС

"Последствия могли быть катастрофическими. Если бы дрон попал метров 15 в сторону, над старым укрытием, то была бы радиационная авария", – говорит глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко.

Главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук говорит, что ситуация контролируемая.

"Сейчас ситуация контролируемая. Превышение радиационного фона не зафиксировано. Уровень радиации не изменился", – говорит он.

Обломки российского дрона, ударившего по ЧАЭС

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Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон не повышался.

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