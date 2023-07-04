Последствия мятежа Пригожина: хаос среди силовиков РФ, месть Путина и тотальная зачистка "вагнеровцев"

Чуть больше недели прошло с похода Пригожина на Москву, а Путин и вся кремлевская пропаганда отчаянно пытаются отмотать назад и оправдаться в глазах россиян и международного сообщества.

Москва пошла по такому принципу: если не можешь что-то предотвратить, это надо возглавить. Так и сделала вся кремлевская политическая и пропагандистская машина с мятежом Пригожина. Путин лично рассказывает о "гражданской войне", не называя при этом фамилию Пригожина, а российский зомбоящик — о "сплочении вокруг Путина", мол, ни одна армейская рота не поддержала мятеж, хотя было совсем наоборот, а силовые структуры сработали четко и скоординированно. Действительно, российские силовые структуры четко и скоординированно не оказывали никакого сопротивления "вагнеровцам". Ну, а Путин почему-то не на похороны погибших пилотов поехал, а в Дагестан, где на камеры целовал детей, а до этого сделал селфи с Кадыровым.

Еще на прошлой неделе депутаты Госдумы рассказывали о якобы двух линиях обороны вокруг Москвы, которые построили 24 июня, чтобы защищаться от Пригожина. Но через неделю российская пропаганда придумала уже три линии обороны, одна из которых проходила по реке Ока. Ну, а Пригожин, поняв, что не имеет никаких шансов на успех, запросил разговор с Путиным, но тот с предателем говорить отказался. Хотя, опять же, еще неделю назад Лукашенко рассказывал, как ему жаловался Путин, что это Пригожин не отвечает на звонки.

То есть, политически и медийно Кремль делает все, чтобы убедить россиян в следующем: во всем виноваты жадность Пригожина и Запад, президент и спецслужбы все знали, но намеренно ничего не делали, дав "вагнеровцам" остановиться всего в 200 км от Москвы, чтобы предотвратить большое кровопролитие. Пропаганда даже рисует Путину фейковый рост поддержки россиян до 90% после мятежа Пригожина. Но масштабная чистка и поиск пособников Пригожина на всех уровнях продолжается. Это не скрывают даже пропагандисты.

Что сейчас происходит в России? Действительно ли мятеж Пригожина пошатнул власть Путина? Как это может использовать Украина? И причем здесь Китай? ТСН .ua узнавал.

Путин будет мстить: как по России зачищают структуры Пригожина

Российская пропаганда рассказывает, что Путин помиловал, а не убил Пригожина, чтобы предотвратить большое кровопролитие. Ну, а причиной мятежа кремлевский зомбоящик, рядом с отказом "вагнеровцев" подписать контракты с Минобороны, то есть самоликвидироваться, называет еще и отказ Минобороны продлить многомиллионный контракт с пригожинским "Конкордом" на продовольственное обеспечение российской армии. Ведь не зря Пригожина называли "поваром Путина".

Обвинения в коррупции, которые Пригожин использовал в адрес Минобороны РФ, в частности, министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, обратили против него. Через три дня после попытки мятежа, во вторник, 27 июня, Путин лично заявил, что ЧВК "Вагнер" финансируется государством (чем публично расписался в финансировании терроризма), добавив, что пригожинская компания "Конкорд" через "Военторг" поставляла продукты питания для армии., заработав на этом около $940 млн. Хотя уже в воскресенье, 2 июля, в итоговом выпуске новостей пропагандист Киселев озвучил цифру в $9,4 млрд.

"Конкорд", как и медиахолдинг Пригожина "Патриот", уже закрылись. Хотя в СМИ появлялась информация, что компании могут сменить своих владельцев. Называлась даже фамилия близкого друга Путина Юрия Ковальчука, к кому кроме ГРУ был также близок и сам Пригожин. Как видно, деятельность пригожинских структур в России быстро зачищается. Еще в пятницу, 30 июня, ЧВК "Вагнер" продолжал вербовать наемников по всей России. Минобороны РФ надеялось, что все они будут подписывать контракты именно с ведомством. Однако уже в воскресенье, 2 июля, СМИ написали, что "Вагнер" на месяц остановила вербовку наемников.

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Путин будет мстить. Сомнений в этом нет. Кремль уже начал расследование – чистку рядов и поиск предателей. И касается это не только генералов и руководящего состава силовых структур, но и, например, рядовых пограничников, отказавшихся выполнить приказ сопротивляться наемникам "Вагнера". По данным The Washington Post, уже допросили и Сергея Суровикина, который достаточно много работал с "вагнеровцами" и даже в свое время лично вмешался, чтобы урегулировать требования Пригожина относительно "боеприпасного голода" его наемников, которого, как оказалось потом, на самом деле не было, а Пригожин собирал боеприпасы и технику для своего мятежа.

"Но слухи росли, а паранойя углубилась относительно того, имел ли Пригожин поддержку со стороны российских военных или служб безопасности, и что расследование может обнаружить измену внутри режима Путина", — пишет WP.

Российские Telegram-каналы развернули настоящую истерию по поиску Суровикина, мол, его уже задержали и бросили в СИЗО. Это пришлось опровергать его донышки. Однако факт в том, что спустя более недели после мятежа, когда он записал свое видео к "вагнеровцам" с призывом все прекратить, на публике Суровикин не появлялся. По данным Bloomberg, следователи российской военной прокуратуры несколько дней его допрашивали о связях Пригожиным и его личной роли в мятеже. В настоящее время передвижение Суровикина ограничено. Однако действительно ли он в тюрьме, не знает никто.

Попытка бунта: как Украине использовать мятеж Пригожина в свою пользу

Надо честно признать: мы до сих пор не знаем, что это действительно было. Действительно ли Пригожин хотел осуществить попытку госпереворота, или просто захватить в заложники Шойгу и Герасимова, чтобы сбить с Путина денег и какие-то гарантии безопасности. Ведь лично Пригожин не критиковал Путина, в отличие от военного преступника Гиркина.

Неизвестно также, станет ли Кремль и Минобороны РФ зачищать и брать под контроль "вагнеровцев" за границей, в том числе в Африке. Через два дня после попытки пригожинского мятежа министр иностранных дел Сергей Лавров обещал, что "деятельность" наемников "Вагнера" в Мали и ЦАР не изменится. Однако позже в МИД РФ заявили, что этим африканским странам следует самим решать, продолжать ли сотрудничество с "вагнеровцами" (например, Мали ежегодно платила наемникам по $10 млн).

The Wall Street Journal писала, что Кремль будет брать под контроль деятельность "вагнеровцев" в Африке. Во-первых, это доступ к ресурсам, с помощью которых можно финансировать и войну против Украины. Во-вторых, представители российского МИД уже летали в некоторые африканские страны и разговаривали с их представителями по телефону, уверяя, что мятеж Пригожина не повлияет на деятельность российских военных формирований в их странах.

Отдельный вопрос, который волнует не только Украину, но и наших ближайших соседей – Польшу и Балтии – возможно размещение "вагнеровцев" в Беларуси. В настоящей посреднической роли Лукашенко в достижении понятийного соглашения между Путиным и Пригожиным много сомнений. Хотя российская пропаганда преподнесла Лукашенко за это чуть ли не на пьедестал.

По данным Госпогранслужбы Украины, в Беларуси могут разместиться до 8 тыс. "вагнеровцев", и наши Силы обороны находятся в постоянной боевой готовности. Также в СМИ уже появились фото, сделанные местными, из полевого лагеря в Беларуси под Осиповичами, якобы строящегося для боевиков "Вагнера". Спикер ГНСУ Андрей Демченко также подтверждал, что в Беларуси ведется работа по обустройству мест для дальнейшего размещения российских наемников из ЧВК. Однако точной информации пока нет.

Как видим, несмотря на мятеж, Путин не приказал снять часть войск с украинского фронта и перебросить в Россию, чтобы защитить хотя бы приграничные с Украиной российские регионы. Туда же бросили срочников. Поэтому непосредственного немедленного влияния на течение нашего контрнаступления или скорость поражения врага на фронте это не будет. Однако, как уже писал ТСН.ua, и что бы там ни говорил руководитель Росгвардии Виктор Золотов, что они заранее знали о мятеже, даже российские пропагандисты говорят, что это не так, а в рядах российских силовых структур царит полный хаос.

Именно это Украина может использовать в свою пользу, играя на этом хаосе, коррупции и борьбе за финансовые потоки в российских силовых структурах. Однако было бы хорошо это делать, полагаясь еще и на наших западных союзников, которые, в свою очередь, испугались непредсказуемых последствий любого мятежа в России, учитывая, в чьих руках могут оказаться 6 тыс. ядерных боеголовок. Хотя президент США Джо Байден и заявляет, что Путин проигрывает войну, ослабевает и становится изгоем в мире, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что ослабленный Путин представляет большую опасность.

Китай как третья сила: почему Путину точно не Лукашенко помог

Западные обозреватели сражаются в догадках о возможной роли Китая в урегулировании пригожинского мятежа, потому что в "блестящие" посреднические способности Лукашенко вериться с трудом. Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что к понятийной договоренности между Путиным и Пригожиным приложил руку внешний фактор. И это точно не Лукашенко, который вряд ли оказывает влияние на то, чтобы быть гарантом чего-либо.

"То есть он не мог быть гарантом для Пригожина, что тот останется в живых, что у него все будет нормально и т.д. Кто мог быть таким гарантом? Думаю, что это мы не сегодня и не завтра узнаем. Есть разные версии. Я сейчас очень аккуратно" склоняюсь к мнению, что это мог быть Китай", — сказал в интервью ТСН.ua Вадим Денисенко.

Заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук добавляет: Китай очень хорошо информирован о том, что происходит в России и Белоруссии.

"Если говорить о посреднической роли Лукашенко, я не исключаю, что Китай был хорошо проинформирован Минском обо всех своих шагах. Лукашенко всегда ставил на Китай, как на третью силу. Россия на Китай, как на третью силу, не ставит, потому что понимает, что понимает, что эта сила может и придавить при необходимости. Но то, что Китай имел доступ к информации о происходящем, для меня не секрет", — говорит ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Освещая поход "вагнеровцев" на Москву, первоначально государственные китайские СМИ осторожно говорили, что это внутреннее дело России, как, кстати, и многие другие дружественные в Китае страны, например Казахстан. Правда, именно в день мятежа, в субботу, 24 июня, в китайском информационном пространстве особо не цензировалось появление видеороликов Пригожина о коррупции в Минобороны РФ. А некоторые китайские политические обозреватели дописывали в соцсетях, правда, потом удалили свои посты, откровенные намеки в адрес режима Путина, что отмотать назад после мятежа Пригожина уже не удастся.

Официальная позиция МИД Китая появилась только через сутки: "это внутреннее дело России" и "Китай на стороне России в сохранении национальной стабильности". Ну, а после этого, китайская Global Times обвинила западные СМИ в подстрекательстве восстания Пригожина, целью которой было испортить отношения Пекина и Москвы. Ну, а, например, в экспертной колонке в South China Morning Post говорилось, что в интересах Пекина иметь Путина у власти в России, сохраняя стабильность российских границ, безопасные поставки топлива в Китай и продолжать отвлекать Запад, параллельно с "планом Б" в случае нестабильности в России.

Как видим, с одной стороны, Пекину не выгодно свержение режима Путина в разгар глобального противостояния с Западом. К тому же во время трехдневного визита в Москву в марте Си Цзиньпин публично на камеры поддержал баллотирование Путина на президентских выборах в России 17 марта 2024 года. С другой стороны, как пишет The New York Times, отношения Китая с Россией все больше напоминают его отношения с Северной Кореей, которая использует свое безрассудное и непредсказуемое поведение для давления на Китай для получения дополнительной поддержки. Различные аналитики на страницах Foreign Policy пишут, что Си Цзиньпин, проводивший чистки в китайской армии и вряд ли полагающийся на НДС (хотя Китай имеет свои частные "охранные" компании), не в восторге от криминализированного режима Путина.

В Госдепе США официально подтверждали, что китайские спутниковые компании передавали снимки местности "вагнеровцам", которые в то время штурмовали Бахмут. Не совсем понятно, как Пригожин сотрудничал с китайцами: напрямую или по линии силовых структур или разведок двух стран, учитывая многочисленные истоки, что за "Вагнером" стоит или по крайней мере стояло российское ГРУ. Особенно учитывая еще и тот факт, что у Пекина также есть свои интересы в Африке. Ведь одно дело, когда питерский офис ППК "Вагнера" прекращает свое существование, а совсем другое, что Пригожин со своими наемниками продолжит "работать" в Африке.

Во вторник, 4 июля, Путин принимает участие в саммите ШОС, правда, виртуально. Но это будет его первая личная встреча с лидерами Китая и Индии после мятежа Пригожина, который Путин назвал попыткой устроить "гражданскую войну". Напомним, что во время последнего саммита ШОС в Самарканде, бесспорным лидером которого, судя по многочисленным фото, видео и пресс-конференциям был именно Си Цзиньпин, Путина жестко унизили, указав на его место. Очевидно, что этот виртуальный саммит ШОС для кремлевского фюрера является попыткой оправдаться и показать, что он все еще контролирует ситуацию в России и не в полной международной изоляции. Правда, как это воспримут лидеры Китая и Индии, открытый вопрос.