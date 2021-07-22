Последствия непогоды в Донбассе не успевают ликвидировать: в больницах остаются пострадавшие

Последствия непогоды в Донбассе не успевают ликвидировать: в больницах остаются пострадавшие

В общем обесточены около 30 населенных пунктов, 80 домов остались без крыш.

Два человека погибли, еще по меньшей мере девять пострадали от непогоды на Донбассе. Там накануне пронесся ураган, срывал крыши и валил деревья. Больше всего от непогоды пострадали Славянск, Краматорск, Комтянтинивка и Дружковка.

Об этом с места сообщает корреспондент ТСН Маьяна Бухан.

В Старобельском районе сорванная ураганом крыша упала на мужчину, он погиб. Второй жертвой стал также 38-летний мужчина, на которого упали обломки дерева и шифера. Это все произошло около полицейского участка, который также был поврежден. Огромные елки выкорчевывал ветер и валил на учреждение.

Во всей Дружиновке ситуация не лучше — упало не менее 70 деревьев.

В общем обесточены около 30 населенных пунктов, 80 домов остались без крыш.

Без крыши осталась и одна из котельных в Дружиновке. Здесь до сих пор не смогли убрать последствия. У коммунальщиков нет свободного времени.

Новости Украины: из-за непогоды на Донбассе погибли два человека

Во время урагана также пострадали 9 человек, один из них в Костантиновке — это женщина, на которую упало дерево, другие — из Дружковки. 4 людям медики оказали помощь и отправили на домашнее лечение, остальные остаются в больнице с различными травмами в состоянии средней тяжести. У них сотрясения мозга, ушибы и рваные раны.

Синоптики предупреждают, что в Донецкой и Луганской области останется сложной погода, также прогнозируют ливни и даже град.

Напомним, что из-за ливня, что налетел утром, в Мариуполе остановились трамваи. Грязь и камни забили пути, их пришлось расчищать коммунальщикам. Свидетели сняли, как бурный поток за считанные минуты превратил улицы в реки. Кое-где уровень воды достигал колен. Стихия утихла так же внезапно, как и налетела. Впрочем последствия ликвидируют до сих пор.

Новости Украины: из-за ливня в Мариуполе остановились трамваи

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