Последствия ракетной атаки на Киев перед Новым годом не устранили до сих пор: завалы разбирают, а отстроить не за что

Во дворце Украина надеются, что смогут собрать необходимые для восстановления деньги и уже в марте планируют вновь открыть свои двери для зрителей.

Киев приходит в себя и после масштабных ракетных обстрелов 31 декабря, когда одна из ракет попала в гостиницу в центре столицы. Серьезные разрушения от взрывной волны получили окрестные здания, в том числе и национальный дворец искусств "Украина", говорится в ТСН.

“Больше всего пострадали фасады здания. Один фасад вообще, где мы сейчас сделаны из стекла – это уникальные фасадные витражные окна, их невозможно просто где-то купить и вставить новые. Здесь не обычное стекло, оно со специальной тонировкой, поэтому для нас это большая потеря. Более 100 таких окон было повреждено”, — рассказывает временно исполняющий обязанности генерального директора дворца “Украина” Андрей Выдыш.

С 31 декабря здесь не на час не останавливаются работы по ликвидации последствий российской атаки. Кроме фасадных окон, еще более 300 окон выбило в административной части здания. Пострадали техника и мебель. Самое главное – сцена и зрительный зал не пострадали. Но задача номер один – сохранить все уцелевшее, в частности сценическое оборудование. “Надо все сделать для того, чтобы все закрыть и чтобы снег не дождь не мог проникнуть внутрь. Там уникальный и мебель и пол, ковровое покрытие – все уникальное”, — отмечает руководитель отдела сцены Виктор Иванов.

С начала войны во дворце не проводилось ни одного концерта, так что денег на реставрацию памятника архитектуры нет. Руководство концертной площадки обращается ко всем неравнодушным за помощью. “Мы открыли специальный благотворительный счет. Если посчитать суммарное количество людей, ежегодно посещающих дворец, если каждый из них по 1, 5, 10 гривен, сколько будет возможно, задонатит нам на этот счет, то мы будем очень благодарны”, — добавляют работники.

Кабинет заместителя директора гостиницы "Алфавито", в которую попала российская ракета, стал эпицентром взрыва. Масштабы разрушений поражают. “Масштабы большие, потому что с 1 до 6 этаж упали все перекрытия. Взрывная волна пошла внутрь гостиницы. Пол гостиницы номерного фонда нет. Нет части конференц залов, нет кафе – одного, второго. И ресторан и поврежденный центральный вход”, — отмечает Людмила Саранцева.

К счастью, в тот день в отеле не было гостей, а все сотрудники спустились в бомбоубежище, а потому не пострадали, рассказывает Людмила. Они до сих пор не оправились от пережитого.

Сотрудники гостиницы вместе со спасателями и строителями разбирают завалы, убирают стекло и забивают окна фанерой, чтобы сохранить мебель и оборудование от дождя и снега.

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В тот же день пострадал частный сектор в Соломенском районе столицы. Там российская ракета разрушила 4 дома и убила женщину. Еще одна российская ракета прилетела на территорию студгородка университета имени Тараса Шевченко. Взрывная волна повредила сразу несколько корпусов, рассказывает ректор КНУ Шевченко Владимир Бугров и показывает оставшийся от взрыва ракеты воронку. "Все эти корпуса строились во второй половине 70 до 80-х годов. Все они выстраивались в одной стилистике, так называемом советском модернизме со стеклом. Проблема в том, что на части стены здесь окна нестандартные, они производятся под индивидуальный проект", — говорят в заведении.

Больше всего пострадал спортивный комплекс. В других зданиях, кроме окон, повредило технику и учебное оборудование. Кроме того, были уничтожены уникальные витражи авторства выдающейся украинской художницы Ларисы Мищенко.

Университет Шевченко от российских ракет страдает уже во второй раз. Ремонт главного корпуса в центре Киева по прилету ракет 10 октября обошелся университету в 90 млн гривен. Сколько обойдется восстановлению этих корпусов неизвестно.

Реквизиты для помощи для возобновления концертной площадки:

ГП «Национальный дворец искусств «Украина»

Код по ЕГРПОУ 02221461

АО КБ "Приватбанк"

RU 903052990000026009006706216

Благотворительные взносы для восстановления Дворца

Поврежден фасад и 100 окон: главная сцены страны никак не оправится после обстрела

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