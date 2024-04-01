Последствия российского нашествия: как выглядят Буча и Ирпень, которые беспощадно уничтожала армия Путина

В Ирпене в результате ожесточенных боев весной 2022 года было разрушено 70% социальной и жилищной инфраструктуры. Повреждены 3247 жилых домов. Из них 560 – это многоэтажки. Двадцать высоток восстановлению не подлежат. Их демонтировали вместе с фундаментом. Совершенно уничтожены были и полторы тысячи частных домов. Общий ущерб составляет более 25 миллиардов гривен. По состоянию на 2024 почти полностью восстановлена социальная инфраструктура. Отстроено 37 котельных, 11 амбулаторий, 6 больниц, 10 школ и 12 садов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ситуация в Ирпене

"Место, которое очень быстро возвращает к страшным воспоминаниям весны 2022-го. Разрушенный во время обороны столицы Романовский мост. Рядом уже построили новый, а вот здесь все оставили как было. Потому что планируют сделать мемориал. Дорога жизни, по которой люди бежали из Бучи и Ирпеня, перевернутая машина. А вот там, под мостом, где прятались от обстрелов десятки семей - кучи детских игрушек", - говорит ведущий ТСН Святослав Гринчук.

Романовский мост

Журналистка Ирпенского горсовета Екатерина Тертенюк говорит, что в городе есть такие многоэтажки, которые пришлось полностью разобрать.

"Вот одна из уже легендарных работ, которые на Киевщине оставил загадочный художник Бэнкси. Ее сохранили. Хотя само здание, на котором появилось граффити - тоже пришлось демонтировать", - отмечает ведущий ТСН.

Восстановление Киевщины

Восстановление "Титана" — самого высокого дома в Ирпене

Некоторые из поврежденных домов оказались пригодными к восстановлению. В одни - жители уже вернулись. Другие - еще надо готовить к повторному заселению. Одно из зданий получившее вторую жизнь - это "Титан". Знаменитая 18-этажка, одна из самых высоких в Ирпене.

В "Титан" было 10 прямых попаданий. К счастью, все жители к тому времени уже выехали. Ирина, председатель ОСМД говорит: после российских снарядов дом был похож на разорванную тряпку. А потом - враги еще и здесь квартировались.

"Титан"

"Когда прислали первое фото. Кроме слез – ничего больше не было. Была дверь выбита, на которой было написано занято, а в одной из квартир была написана баллончиком для краски на телевизоре написано "Россия 24", — говорит председатель ОСМД Ирина Чернышева.

На ремонт гигантского дома ушло 20 миллионов гривен. 2 – собрали сами жильцы. Остальные — от власти, меценатов и просто неравнодушных помогавших донатами.

Какая ситуация в Буче

В Буче тоже идет восстановление жилых домов.

Есть дома, которые до сих пор нуждаются в более масштабном ремонте, как снаружи — где остается немало следов от вражеских снарядов, так и изнутри — на коридорах кое-где все еще следы копоти.

Ольга Виноградова – руководитель управляющей компании говорит: все необходимые письма и заявки – оформили. Ждут дальнейшей помощи от города и государства.

Улица Вокзальная

"Улица Вокзальная уже одна из визиток Бучи. В марте 2022-го — лежала в руинах. В 23-м — здесь был настоящий муравейник — делали все и сразу: дома, ограждение, тротуары, дорогу, коммуникации. Сейчас — не зная ни за что не скажешь, что эта уютная и аккуратная улочка пережила настоящий ужас и родилась заново", — говорится в сюжете ТСН.

Улица Вокзальная в 2022 году

Стена памяти с именами убитых россиянами жителей Бучи

На улице Яблонской решисты безжалостно расстреливали местных. Тела части убитых затем нашли в большой братской могиле у местного храма. Сейчас там появилась "Стена памяти" с именами убитых решистами бучанцев. Этих имен около шестисот.

"Стена памяти" в Буче и отец Андрей

Отец Андрей – настоятель храма, в котором отпевали жертв окупантов. Рассказывает: сюда регулярно приезжают иностранные делегации. И гости все чаще спрашивают священника – почему украинцам, мол, не удается договориться с врагом, чтобы остановить войну. На что у отца всегда есть очень четкий ответ.

"У нас в Буче за 10 лет войны погибло более 200 военных, за всего месяц "русского мира" — более 550 человек, то есть 10 лет — и месяц оккупации. Мы воюем не потому что мы кровожадные, а потому, что у нас нет другого выбора, россияне хотят уничтожить наше государство, уничтожить нас", – говорит настоятель храма Андрей Галавин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Битва в Гостомеле, уничтожение "Мечты" и почему на Киевщине не готовились к наступлению РФ: рассказы очевидцев

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Напомним, волонтер рассказал о зверствах россиян в Киевской области.

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