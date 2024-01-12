Последствия соглашения о безопасности с Британией: некоторые страны уже передали тексты подобных договоров в Украину

Игорь Жовква уверен, что в ближайшее время количество таких соглашений будет только расти.
После подписания договора безопасности с Великобританией некоторые страны уже передали тексты подобных соглашений в Украину.
Об этом в эфире "1+1" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Некоторые страны уже передали тексты подобных соглашений в Украину и мы работаем над доработкой соответствующих текстов... Такая хорошая конкуренция между нашими партнерами о том, кто следующим будет... Уверен, что в ближайшее время количество таких соглашений будет только расти", — высказал надежду Игорь Жовква.
Напомним, в Киев 12 января прибыл премьер Британии Риши Сунак.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали уникальный договор безопасности, который называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".
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