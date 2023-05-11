Последствия "янтарной лихорадки" взялись устранять в лесах Ровно, но на восстановление понадобится до 80 лет

На участок, который разорили за месяц, нужно почти 6 тысяч сеянцев.

"Черные копатели" наносят непоправимый ущерб лесам Ровенщины. В погоне за наживой уничтожили почти 5 тысяч гектаров насаждений, а на восстановление понадобится не один десяток лет. Лесники уже взялись за восстановление изуродованных участков, говорится в ТСН.

Высаживают 15-сантиметровые сеянцы, которые должны вырасти настоящими гигантами. “До 30 метров спустя годы. Если правильно сажать, должны пойти в рост практически все”, — говорят лесники.

На этом участке более гектара еще несколько лет назад были полувековые деревья, но незаконная добыча янтаря все изуродовала.

То, что творилось в те годы на Ровенщине, окрестили янтарной лихорадкой. Тысячи людей как местных, так и разных уголков Украины и даже из-за границы съезжались на клондайки незаконно добывать солнечные камни. Боролись за раздел территорий, устраивали перестрелки.

Целый оперативный штаб пытался противостоять копателям, направляли даже силовиков из других областей, но лес продолжали массово уничтожать. "В целом в Ровенской области повреждено незаконной добычей янтаря около 5 тысяч гектаров леса", — говорит директор полесского лесного фонда Александр Кватырко.

На участок, который разорили за месяц, нужно почти 6 тысяч сеянцев. Между бывшими лунками работают работники лесхоза, пришли и местные. "Когда-то здесь добывали янтарь, а теперь же надо озеленить это все и мы засаживаем саженцами, все котлованы", — рассказывает местная жительница.

В этом году в Сарненском лесном хозяйстве засаживают 20 гектаров. Но поврежденных участков в пять раз больше. "Таких участков у нас около 100 гектаров, вот на сегодняшний день мы проводим их инвентаризацию", — говорят в лесном хозяйстве.

"С начала войны впервые этой весной было 3 случая, где изъяли у местных мотопомпы, в связи с чем мы усилили рейдовые бригады", — объясняет Александр Кватирко.

А еще в лесах установили специальные фотоловушки. Если лес не будут повреждать, говорят сарненские лесники, на засаду разоренных территорий им понадобится до 5 лет. И еще более полувека, чтобы эти участки стали такими, как до прихода копателей.

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Напомним, что более 100 килограммов янтаря изъяли полицейские в Ровенской области. Ориентировочная его стоимость – полмиллиона гривен.

Солнечные камни везли в легковушке. Водителя – 44-летнего жителя Чернигова – остановили на блокпоста. Он предоставил документы, но полиция заподозрила, что это фальшивка, поэтому авто обыскали. В неопломбированных мешках было 110 килограммов янтаря.

За незаконные операции следователи открыли производство. Перевозчику объявили подозрение, ему грозит до 3 лет за решеткой.

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