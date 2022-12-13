Последствия за сотрудничество с РФ в войне против Украины для Ирана будут более масштабными, чем потенциальная выгода – МИД Украины

Украинское внешнеполитическое ведомство располагает сотнями зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами.
Последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо более масштабными, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана по поставкам оружия России. Во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме", — сообщил он.
Николенко подчеркнул, что у украинского внешнеполитического ведомства есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами.
"Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией", — подытожил представитель МИД.
Напомним, Европейский союз согласовал новые санкции против Ирана из-за поставок оружия России.
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