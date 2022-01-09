Посмертное донорство органов: в Украине растет количество людей, которые задумываются о спасении других

Во львовской больнице скорой помощи проводят соответствующие трансплантации.
Своим примером она спасла не одну жизнь: Людмила Коваль трагически лишилась сына, но дала разрешение на забор его органов для пересадки другим. ТСН уже рассказывала эту историю в выпуске ко Дню Независимости Украины. Тогда в прямом эфире Людмила смогла услышать сердце своего сына в мужчине, которому пересадили орган, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 8 января.
Слезы не высыхают почти год после потери сына. Ему было 29. У него как раз родился сын. Но в мае разорвалась врожденная аневризма. Посмертное донорство было завещанием Игоря.
От ее сына другим пациентам пересадили сердце и две почки. Сердце досталось 59-летнему Виктору Маршалу. Как это бьется в груди Виктора – мама слушала в прямом эфире ТСН.
Во львовская больница скорой помощи провели соответствующие трансплантации. В целом таких пересадок в заведении сделали 76 — легких, сердца, печени, почек, поджелудочной. Это 76 спасенных жизней. Зрители ТСН решили — врачи тоже должны получить награду — "Поражающие".
Этот случай не только умилял украинцев, но и стал примером и тем переломным моментом, о котором мечтали врачи. Еще в прошлом году родственники семи из десяти умерших отказывали в заборе органов, сейчас же, говорят медики, большая часть дают согласие. Еще в прошлом году о посмертном донорстве задумывались только три из десяти человек, теперь таких большая часть.
Стать донором могут единицы на тысячи, возможно на миллион, а нуждаться в донорстве может каждая семья и может даже сегодня, поэтому люди будьте неравнодушны к чужому горю.
Корреспондент Маричка Кужик
Читайте также:
- Одна донорская печень должна была спасти двоих детей: почему врачи не смогли разделить орган
- Историческая ночь для украинской трансплантологии: донора провожали коридором уважения, мужчина скончался от инсульта
- В Украине впервые донорский орган был доставлен пассажирским самолетом