Посмертное донорство органов: в Украине растет количество людей, которые задумываются о спасении других

Посмертное донорство органов: в Украине растет количество людей, которые задумываются о спасении других

Во львовской больнице скорой помощи проводят соответствующие трансплантации.

Своим примером она спасла не одну жизнь: Людмила Коваль трагически лишилась сына, но дала разрешение на забор его органов для пересадки другим. ТСН уже рассказывала эту историю в выпуске ко Дню Независимости Украины. Тогда в прямом эфире Людмила смогла услышать сердце своего сына в мужчине, которому пересадили орган, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 8 января.

Слезы не высыхают почти год после потери сына. Ему было 29. У него как раз родился сын. Но в мае разорвалась врожденная аневризма. Посмертное донорство было завещанием Игоря.

От ее сына другим пациентам пересадили сердце и две почки. Сердце досталось 59-летнему Виктору Маршалу. Как это бьется в груди Виктора – мама слушала в прямом эфире ТСН.

Во львовская больница скорой помощи провели соответствующие трансплантации. В целом таких пересадок в заведении сделали 76 — легких, сердца, печени, почек, поджелудочной. Это 76 спасенных жизней. Зрители ТСН решили — врачи тоже должны получить награду — "Поражающие".

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Этот случай не только умилял украинцев, но и стал примером и тем переломным моментом, о котором мечтали врачи. Еще в прошлом году родственники семи из десяти умерших отказывали в заборе органов, сейчас же, говорят медики, большая часть дают согласие. Еще в прошлом году о посмертном донорстве задумывались только три из десяти человек, теперь таких большая часть.

Стать донором могут единицы на тысячи, возможно на миллион, а нуждаться в донорстве может каждая семья и может даже сегодня, поэтому люди будьте неравнодушны к чужому горю.

Корреспондент Маричка Кужик

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