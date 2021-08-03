Посмывало и побило урожай, сорвало крыши: в Ровенской области непогода наделала беды

В то же время синоптики и спасатели предупреждают, завтра в Ровенской области снова будет штормить.
Мощный ветер ломал вековые деревья, а град бил фрукты и овощи. Испуганные люди по домам молились, чтобы страшный ураган стихнув. Такая непогода произошла в селе Дермань на Ровенщине.
Об этом 3 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Мощный ливень, ветром гнет деревья. Кажется света белого не видно, вода везде
"Все плыло, все падало, асфальт, все туда поплыло. Гром, молния и град. Я стояла со свечой и молилась", — говорит местная жительница Антонина Бухало.
Такой непогоды даже огромные деревья не выдержали.
"Полностью раскололо орех. Орех 100-летней давности", — говорит жительница села Дермань Елена Демчук.
Сейчас люди приходят в себя от урагана. Убирают двор и смотрят, что натворил ливень. Высокой водой, говорят, едва не смыло моста. В асфальте на нем сквозные дыры.
А местный пруд превратился в большую грязную лужу. Смывало на низ почву огородов. Вот у пани Веры поэтому картофель позеленел. Ее уже нельзя есть.
"Повимивало по всему огороде. Ее уже на семена только можно оставить", — говорит местная жительница Вера.
Что не вымыло — побило градом. В Галины еще и дом частично раскрыло. Волновалась, чтобы не затопило. Мост, который на ладан дышал, после непогоды, дорожники уже укрепили. Еще надо говорят заасфальтировать. И другой работы в селе немало.
"Ни машина с хлебом, ни скорая, ни пожарная сюда не приедут", — говорит жительница села Дермань Алла Романюта.
С ремонтом и другими последствиями непогоды помогут, обещают в поселковом совете. И сколько на это нужно денег — не знают, поскольку сейчас только собирают жалобы от людей.
"Каждый двор имеет свои какие-то убытки. Соберем информацию и тогда уже будем знать, сможем сами справиться с этой бедой или будем еще к кому-то обращаться", — говорит специалист по гражданской защите Мизоцкой ОТГ Мирослава Рахманская.
В то же время синоптики и спасатели предупреждают, завтра в Ровенской области снова будет штормить.
Напомним, в Первомайске шквальный ветер сорвал кровлю из здания суда и разнес документы.