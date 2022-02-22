Посол ФРГ объяснила отсутствие немецкого оружия в Украине

Поставка оружия в зону конфликтов из Германии происходит в исключительных случаях.

Посол Германской Федеративной Республики в Украине Анка Фельдгузен объяснила, почему в Украине до сих пор нет немецкого оружия. По ее словам, это четкая и долговременная политика — не снабжать оружие в зону конфликта.

Об этом она сообщила 22 февраля во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1".

“Вы знаете политику Германии. Она не меняется внезапно. Снабжение оружия в зону конфликта — это очень четкая политика долгие годы, очень мало исключений было. Я помню только одно”, — отметила глава дипломатического представительства.

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По ее словам, эта политика базируется на общественном консенсусе.

“Но вы видите, что сейчас очень живая и интенсивная дискуссия в Германии на эту тему. Я уверена, что будет развитие и в этой сфере", – отметила она.

Анка Фельдгузен утверждает, что не знает, как именно будет пересмотрена эта политика, но уверена, что она не останется такой, как сейчас.

Напомним, ранее министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что ее страна готова передать Украине 5 тысяч военных касок.

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