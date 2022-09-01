Посол Украины в Турции объяснил, почему через Босфор пропустили судно с российскими ракетами для С-300

МИД Украины вызвал посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере и обратился к Анкаре о предоставлении официальной информации о грузе, перевезенном судном Sparta II через пролив Босфор.

В интервью ТСН.ua Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил, почему Турция пропустила судно с оружием и как на дипломатическом уровне Киев и Анкара будут решать эту ситуацию.

Так, по словам Боднара, Конвенция Монтре (ред. – конференция о режиме Черноморских проливов, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море) предусматривает свободный проход по проливам коммерческих кораблей, и что именно коммерческим турецкая сторона считает судно Sparta II.

"С начала полномасштабного вторжения, в первый день, я лично обратился к заместителю министра иностранных дел Турции и на основании нашей ноты было принято решение о закрытии пролива для военных кораблей воюющих стран... На самом деле, это спасло нас определенным образом, поскольку уже на проход ожидали 26-27 февраля четыре крейсера с большим количеством "Калибров", и это могло создавать дополнительную угрозу для Одессы и Николаева. И мне кажется, что именно это решение турецкой стороны не позволило как раз усилить Черноморский флот и захватить наш юг. С другой стороны, есть статья 4 Конвенции, предусматривающая, что даже во время войны любые коммерческие корабли с любым грузом могут свободно проходить проливы в ту или иную сторону... То же произошло и со Sparta II. Я думаю, сегодня мы получим более подробные объяснения, но сейчас достаточно немного инструментов у турецкой стороны, поскольку Конвенция предусматривает четкие правила", — объяснил посол Украины в Турции.

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Он также отметил, что Украина воспринимает такие корабли (ред. – как Sparta II) как военные, поскольку они обслуживают одну из компаний Минобороны РФ, а турецкая сторона определяет их коммерческими.

"Мы считаем их военными кораблями. И потому был наш демарш и приглашение турецкого посла в МИД Украины для вручения соответствующей ноты. С другой стороны, я предполагаю, что объяснение будет таким, что Конвенция не предусматривает задержания коммерческих кораблей, независимо от того, что они везут", — добавил Василий Боднар и подчеркнул, что судно Sparta II никто не проверял, поскольку Турция считает, что проход проходил на законных основаниях. Даже если корабль перевозил оружие, груз был на коммерческом судне.

Стоит отметить, что ранее в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Турции из-за прохода проливом Босфор зафрахтованного Минобороны РФ судна.

В понедельник, 29 августа, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий выразил обеспокоенность послу Турции Ягмуру Ахмету Гюльдере по поводу прохода по проливу Босфор зафрахтованного Минобороны РФ судна Sparta II, которое, вероятно, перевозило из Сирии ракетные системы С-300ПМУ-2.

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу. Замминистра также привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года, указанное судно подпадает под определение военного корабля.

Напомним, в конце июля торговое судно Sparta II прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в порт Новороссийск. Представители европейской разведки уверены, что судно перевозило военную технику для поддержки российской агрессии.

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