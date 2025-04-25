Посол Украины в Ватикане сделал неожиданное заявление об отношении Папы Франциска к войне России

Папа Римский / © Associated Press

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Уже завтра Папу Римского Франциска первого похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, где покоится Папа Климент восьмой, который благословил создание греко-католической церкви. Сейчас продолжается прощание с Папой Римским.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

На площади святого Петра - не протолкнуться: здесь паломники уже собираются, чтобы быть свидетелями церемонии, которая состоится в субботу. Базилика Святого Петра открыта для всех: и попрощаться с понтификом может каждый. К собору, где установлен гроб с Папой Франциском, журналисты идут вместе с послом Украины в Ватикане.

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Господин Андрей Юраш ведет ТСН по территории Ватикана, ныне - закрытой для посетителей из-за скорбных мероприятий. Это - некая экскурсия для ТСН. Здесь собор Святого Петра, знаменитые ватиканские сады и самая короткая государственная железная дорога мира, которая имеет общую длину 900 метров.

Папу Франциска, говорит господин Юраш, роскошь Ватиканских садов и красота этой территории - мало интересовали. Он отказался жить в официальной резиденции, в садах был разве пару раз, и все годы своей каденции жил - в ватиканском отеле - Санта Марти.

Попасть на аудиенцию Папе Франциску было не сложно, он почти никому не отказывал во встречах. А еще этот Папа помнил истории едва ли не каждого, кто приходил к нему. И всегда интересовался делами и уточнял, например, как здоровье членов семьи.

Прощание в Ватикане / © Associated Press

Пан Юраш соглашается: украинцы имели право обижаться на Папу Франциска, потому что иногда казалось, что он не на нашей стороне. Но Папа был дипломатом, говорит посол. И хорошо понимал украинцев.

«На одной из частных встреч он, например, говорил, что он понимает украинцев и видит, что у них нет никакого другого варианта, кроме как защищать с оружием свое государство, он это совершенно прямо говорил», — говорит Андрей Юраш.

В храме непрерывно молятся за упокой Папы. Также непрерывно идут люди, чтобы попрощаться с понтификом.

В субботу после скорбной мессы гроб с телом Папы будет доставлен в храм Санта-Мария-Маджоре. Он на другом берегу реки Тибр, в пяти километрах от Ватикана. О желании похоронить именно там Папа Франциск написал в своем завещании. Там идет подготовка к прощанию.

Дата публикации 21:32, 25.04.25 Количество просмотров 8 В прямом эфире из Ватикана! Последние часы прощания с Папой Римским! Эксклюзив ТСН

Траур в Риме продлится до 29 апреля. Тогда же официально стартует подготовка к конклаву, который должен начаться не ранее 6 и не позднее 12 мая.

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