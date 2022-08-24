Посол Украины в Японии рассказал, как долго еще продлится война с Россией

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал, сколько еще будет длиться война с Россией.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"К сожалению, по моему мнению, пока ситуация не дает оснований считать, что к новому году удастся освободить те территории, которые мы поставили себе за цель освободить. Другое дело, что ценой невероятных усилий, прежде всего, ВСУ, конечно, наших партнеров из всего мира фактически остановлено любое продвижение российских оккупационных войск. Наши научились наносить такие удары, о которых мы давно мечтали, в частности по военной инфраструктуре Крыма, в тылу на востоке и на юге. Я думаю, что это даст накопительный эффект, который позволит при минимальных потерях начать освобождение", — заявил он.

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В то же время Корсунский отметил, что сдвиги на фронте следует ожидать не раньше весны 2023 года.

"Но нам еще нужно потерпеть до весны следующего года. Мне кажется, здесь есть определенные основания полагать, что определенные сдвиги будут происходить именно тогда", — добавил дипломат.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 182-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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