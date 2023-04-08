Посольство РФ в Гааге постоянно воровало украинские флаги перед учреждением, поэтому нидерландцы выставили охрану

Группа нидерландцев уже год охраняет двадцатиметровый украинский флаг в Гааге. Каждое утро его вывешивают перед российским посольством. Охрану установили после того, как россияне украли несколько десятков предыдущих флагов – сегодня в ней принимают участие уже полторы сотни человек со всей страны, говорится в ТСН

Двадцать метров в длину и два в ширину – у российского посольства в Гааге Франс разворачивает и закрепляет флаг. "Это для нас специально сделали по заказу, чтобы четко умещался между деревьями", — говорит мужчина.

Все началось год назад, когда через несколько дней после полномасштабного вторжения он пришел к российскому посольству и увидел, что учреждение работает, будто ничего не произошло. "Я купил 10 таких флагов и повесил их на стойки. Но на следующее утро они исчезли. Полицейские рассказали, что люди из посольства их забрали. Тогда я купил еще десять, но и их украли. И тогда мы решили, что нужно что-то большее», – вспоминает Франс.

Не остановит русских воров и гигантский размер флага, подумал Франс и тогда здесь появилась охрана с восьми утра и до шести вечера. Чтобы каждый час у флага был охранник, даже создали специальную систему регистрации и на ближайшие три дня все места уже заняты. "У нас никогда не было такого, чтобы флаг остался без охраны", — говорят активисты.

В настоящее время часовых уже сто пятьдесят, поддержать акцию приезжают из всех Нидерландов.

Из российского посольства к протестующим за год никто ни разу не вышел. Ворота открывают только для здешних машин. Но часовые знают, как сильно они действительно мешают представительству страны-террористки. Десятки заявлений в полицию с требованием снять флаг окончились ничем. "Иногда, когда они убирают листву, они пытаются сдуть его в нашем направлении — знаете, такие маленькие коварные шаги", — говорят "охранники".

На такие действия активисты отвечают музыкально, в частности, звучит украинский гимн. “Представляете, они что-то себе подпевают утром, а потом раз и осознают, что это украинский гимн. Для них это ужасно, понимаете”, — убеждает один из активистов.

Нидерландцы говорят, что украинский флаг отсюда уберут только после победы.

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