Посоветовали везти в морг: в Винницкой области скорая отказалась госпитализировать живого мужчину, он умер

Родственники покойного хотят судиться с медиками.

Назвали мертвым живого. В Винницкой области фельдшер скорой помощи отказалась забирать в больницу мужчину, сказала, что шансов на спасение нет и по словам родственников, посоветовала везти мужчину в морг. Через несколько часов родные вновь вызвали скорую. На этот раз бригада таки забрала больного в реанимацию. Но за пол суток он скончался. В больнице родственникам объяснили: драгоценное время на спасение было потеряно.

Об этом 8 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Без сознание и весь в крови. Таким нашла своего отца 14-летняя Илона. Родственники вызвали скорую. Но фельдшер, которая приехала на вызов решила, что пациент безнадежен и отказалась его забирать. Зато вызвала полицию, потому что заподозрила у мужчины черепно-мозговую травму.

"Эту версию мы проверили, у него не было черепно-мозговой травмы. У него было кровотечение из носа и рта", — говорит пресс-секретарь полиции Винницкой Анна Олейник.



Однако медики все равно поехали, посоветовав родственникам искать авто, которое отвезет Анатолия в морг. Прошло несколько часов, мужчина дышал, поэтому родные вновь вызвали скорую. Другая бригада сразу заподозрила инсульт.

Новости Украины: в Виннице фельдшер "скорой" отказалась забрать больного в больницу - мужчина скончался

"Провели осмотр, сказали, что жизненные показатели соответствуют, чтобы транспортировать, они его немедленно решили транспортировать в реанимационное отделение", — говорит дочь покойного Ангелина Кучерук.



Но было уже поздно. Время, такое важное при инсульте, было потеряно, говорят врачи.



"Был обширное кровоизлияние в левое полушарие мозга, он был инкурабельний и умер. Если бы было проведено все как надо, возможно что-то бы и изменилось", — говорит заместитель главного врача Барской районной больницы Наталья Навроцкая.



После смерти Анатолия его старшая дочь, тоже медик, разыскала фельдшера чтобы узнать, почему она решила не забирать отца. Но ответа так и не услышала.

На станции скорой от комментариев отказываются. Говорят только, что фельдшер Галина Черная проработала у них 40 лет, но после скандала уволилась.

Уже бывшего фельдшера находим дома. Женщина уверяет, ничего не нарушила, действовала согласно протоколу.

"Там случай был несовместим с жизнью, такое есть, когда состояние агонии. Мозговая кома была таких баллов, что ничего не сделала бы", — говорит бывшая фельдшер Галина Черная.

А уволилась объясняет не из-за чувства вины, а из-за давления

"Эта женщина травила меня и не давала мне прохода, она во всех соцсетях меня публиковала", — говорит бывшая фельдшер Галина Черная.

Сейчас по делу разбирается полиция.

"Проводим расследование продолжается судебно-медицинская экспертиза. Также к материалам производства мы привлечем выводы комиссии департамента здравоохранения, которые должны дать оценку соответствия действий врача", — говорит пресс-секретарь полиции Винницкой Анна Олейник.

Хотят услышать хотя бы извинения, говорят родные Анатолия. Если же фельдшер не окажет даже этого — подадут в суд.

Напомним, в Львовской области "скорая" снесла пешехода.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку