Посреди Днепра в Киеве заметили человека на льду: что известно

Спасатели призывают не выходить на лед / © pixabay.com

В Киеве заметили рыбака, который дрейфовал на небольшом куске льда по Днепру. От кадров, которые опубликовали в Сети стынет кровь. Ведь человек плывет на куске льда по реке, которая уже почти полностью освободилась от льда.

В ГСЧС Киева рассказали, что видео с рыбаком появилось в сети вчера.

«Наши специалисты выезжали на поиски мужчины, но никого не нашли. Видимо, рыбак самостоятельно выбрался на берег», — рассказал ТСН.ua Павел Петров, представитель ГСЧС Киева.

В ГСЧС Киева в очередной раз предупреждают, что лед на реках столицы стал хрупкий и тонкий, поэтому призывают граждан не выходить на водоемы и не рисковать собственной жизнью.

Человек на льдине плывет по Днепру / © Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

Ранее в Оболонском районе Киева мужчина сорвался на льду Днепра и провалился в воду