Посреди Днепра в Киеве заметили человека на льду: что известно
спасатели призывают граждан не выходить на хрупкий лед.
В Киеве заметили рыбака, который дрейфовал на небольшом куске льда по Днепру. От кадров, которые опубликовали в Сети стынет кровь. Ведь человек плывет на куске льда по реке, которая уже почти полностью освободилась от льда.
В ГСЧС Киева рассказали, что видео с рыбаком появилось в сети вчера.
«Наши специалисты выезжали на поиски мужчины, но никого не нашли. Видимо, рыбак самостоятельно выбрался на берег», — рассказал ТСН.ua Павел Петров, представитель ГСЧС Киева.
В ГСЧС Киева в очередной раз предупреждают, что лед на реках столицы стал хрупкий и тонкий, поэтому призывают граждан не выходить на водоемы и не рисковать собственной жизнью.
Ранее в Оболонском районе Киева мужчина сорвался на льду Днепра и провалился в воду