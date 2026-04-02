Посреди Днепра заметили дом: что происходит и куда он плывет (видео)

В Киеве заметили одноэтажный дом, который плывет посреди Днепра. Сооружение дрейфовало по воде заливом Оболонь.

Подобные перемещения домов по Днепру случались в Киеве уже не впервые, но обычно это происходило осенью. В социальных сетях опубликовали соответствующие фото и видео необычного события.

Как пояснили корреспонденту ТСН.ua в КГГА, перемещение плавучего дома проводится планово.

Больше рассказали в КП «Плесо», работники которого занимаются перемещением плавсредств. Там говорят, что выполняют плановые работы, связанные со строительством парка «Приречная», происходит перемещение несамоходных плавсредств.

«В заливе Оболонь находится ресторан на воде, у которого отсутствует договоров с Администрацией речных портов, которая ответственна за размещение плавсредств на реке Днепр. Это сооружение не имеет соответствующих разрешительных документов, поэтому было принято решение о его демонтаже и выводе из залива Оболонь. Эту работу сейчас реализует наше коммунальное предприятие», — рассказал ТСН.ua Андрей Вагин, и.о. гендиректора КП «Плесо».

Вагин также отметил, что таких несамоходных плавсредств есть несколько.

«Мы только начали работы по перемещению плавсредств в другое место. Территория, где находились эти сооружения будет очищена, приведена в надлежащее состояние и будет проведено благоустройство территории», — отметил и.о. гендиректора КП «Плесо».

Орем из залива Оболонь будет перемещено и основное здание ресторана. Оно достаточно большое и плавсредство нужно будет провести под новым мостом «Волной».

Напомним, ранее в Киеве заметили многоэтажный плавучий дом, который буксировали два катера на фоне Подольско-Воскресенского моста. Как отмечали очевицди, плавучее сооружение было очень похоже на отель «Жемчужина Днепра», который размещался на набережной в районе столичного Подола.

Также очевидцы могли наблюдать как в районе Пешеходного моста катер буксировал другой плавучий домик в сторону киевского Речного вокзала.

