Посреди дня наступила ночь: во Львове аномальная буря, улицы заливают потоки воды (фото, видео)

Посреди дня наступила ночь: во Львове аномальная буря, улицы заливают потоки воды (фото, видео)

Во Львове аномальная ливень.

Во Львове в пятницу, 25 июня, произошла аномальная буря. Улицы города заливали потоки воды, из-за непогоды нет электричества.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Непогода во Львове началась ориентировочно в 16:30. Так, сначала в городе из-за тучи буквально посреди дня наступила ночь.

ТСН.ua

Впоследствии поднялся ветер. Улицы города заливал сильный дождь с громом и молнией. Жители Львова сообщают, что уже есть повалены деревья и затопило улицы.

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"Такого во Львове уже давно не было. Внезапно стало темно. Сильный ветер срывал деревья. Люди, которые были на улице, начали бежать, чтобы хоть где-то спрятаться, так как под таким дождем невозможно долго стоять, промокаешь за считанные секунды", — говорит житель Шевченковского района Львова Андрей.

Буря продолжалась более получаса. И в 17:05 непогода прекратилась.

Напомним, Львов 75 лет побил исторический температурный режим.

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