Посреди дня наступила ночь: во Львове аномальная буря, улицы заливают потоки воды (фото, видео)

Во Львове аномальная ливень.
Во Львове в пятницу, 25 июня, произошла аномальная буря. Улицы города заливали потоки воды, из-за непогоды нет электричества.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Непогода во Львове началась ориентировочно в 16:30. Так, сначала в городе из-за тучи буквально посреди дня наступила ночь.
Впоследствии поднялся ветер. Улицы города заливал сильный дождь с громом и молнией. Жители Львова сообщают, что уже есть повалены деревья и затопило улицы.
"Такого во Львове уже давно не было. Внезапно стало темно. Сильный ветер срывал деревья. Люди, которые были на улице, начали бежать, чтобы хоть где-то спрятаться, так как под таким дождем невозможно долго стоять, промокаешь за считанные секунды", — говорит житель Шевченковского района Львова Андрей.
Буря продолжалась более получаса. И в 17:05 непогода прекратилась.
Напомним, Львов 75 лет побил исторический температурный режим.