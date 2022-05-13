"Посреди ночи приходится бегать в коридор": стало известно, как сегодня живут жители легендарной Чернобаевки

"Посреди ночи приходится бегать в коридор": стало известно, как сегодня живут жители легендарной Чернобаевки

Местная жительница легендарной Чернобыевки рассказала, какая ситуация сейчас в населенном пункте, где украинские защитники в девятнадцатый раз уничтожили оккупантов.

По ее словам, одной из самых больших проблем в селе есть наличные деньги. Местные жители не могут получить выплаты или купить что-нибудь в магазинах.

Об этом говорится в эфире "Сниданок с 1+1".

"Мы пытаемся вести привычный образ жизни. Днем более-менее нормально, потому что мы далеко слышим взрывы, но ночью немного страшно. Часто приходится выбегать в коридор ночью", — говорит местная жительница.

По ее словам, с продовольствием в деревне преимущественно хорошо, однако существует проблема с наличными деньгами. Кроме того, цены слишком высокие. Чтобы купить что-нибудь в магазине, людям приходится искать наличные средства друг у друга.

"Обычно сами работники магазинов закупают продукты и таким образом у нас есть возможность покупать что-то. То есть, все обеспечение села держится на них", — говорит местная жительница.

Пенсии и выплаты люди в Чернобаевке получают только тогда, когда есть наличные деньги, однако ее часто не хватает.

"Нам извещают, когда есть выплата. Очень часто бывает такое, что пенсионеры приходят за выплатами, им пишут что можно прийти с такого-то часа, но они могут простоять в очереди, а наличные деньги заканчиваются. По возможности им выплачивают", — рассказывает девушка.

Желающие уехать из села до сих пор есть, однако это сегодня невозможно – оккупанты не выскакивают людей.

"У нас нет эвакуационных коридоров. Поэтому люди выезжают на свой страх и риск. Сейчас возможности такой нет – не дают уехать. Большая часть людей остается", — говорит девушка.

Глава села находится в тяжелом состоянии в больнице. Во время очередного обстрела здание сельского совета засыпало. Его зама оккупанты похищали, но потом, к счастью, отпустили.

"Со второго до четвертого мая связи вообще не было. Когда появилась связь, появилась информация, что засыпало сельсовет и сельский голова находится в тяжелом состоянии в больнице. Его охраняют российские войска. А вот его заместителя похитили. Новостей о нем не было где-то неделю. Но потом, люди говорят, его выпустили. Информации о том, что сельскому голове стало лучше, или его выпустили — нет", — рассказывает местная жительница.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала новый перехваченный разговор оккупанта с родителями. В ней он жалуется, что путинские воины отказываются ехать в Чернобаевку, потому что там они погибнут. Российские военные называют Чернобаевку "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники.

Как живут местные в Чернобаевке

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