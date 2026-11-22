Николай Сидоренко

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Он погиб, но его позывной продолжает спасать жизни. Жена погибшего защитника Николая Сидоренко мечтала, чтобы имя её любимого снова вернулось на передовую. Теперь наземный роботизированный комплекс «Кейдж» эвакуирует раненых с самых опасных участков фронта.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

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История любви с 14 лет и служба в полку «Сафари»

С момента гибели её мужа прошло почти два года, а Юлия хранит всё до мельчайшей мелочи.

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Юлия Сидоренко: «У меня даже на полках всё лежит — трусы, носки, футболки. Я не могу — это как будто выкинуть его из жизни, отпустить. Всё так и остаётся, только его физически нет».

Они были вместе с 14 лет — то есть всю свою сознательную жизнь. В начале полномасштабного вторжения Юлия просила остаться рядом, потому что была беременна. Когда дочери исполнилось полгода, а старшему сыну — два года, муж ушел в армию добровольцем.

Николай с детства мечтал стать полицейским. Когда он прошел отбор в штурмовой полк «Сафари» бригады Национальной полиции «Лют», его мечта сбылась, — говорит Юлия.

Юлия Сидоренко: «Он очень гордился тем, что служил именно в «Сафари» — это как элитный полк, он был очень счастлив».

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Семь месяцев на горячем Торецком направлении: сначала штурмовые бои, затем воздушные сражения на позиции пилота БПЛА. Он обещал приехать в отпуск на первый день рождения дочери. Но Николай до этого не дожил. Пошёл сменить тех, кто долго находился на позиции. Её координаты уже были известны врагу. Николай Сидоренко получил ранение и погиб от кровопотери. Ему навсегда осталось 29 лет.

Татуировка на память и пост в Threads, благодаря которому мечта сбылась

«Кейдж» — так Николая называли друзья в детстве. Под позывным «Кейдж» он прошел последний чрезвычайно важный этап своей жизни. «Кейдж» — теперь это навсегда выбито на её коже.

Юлия Сидоренко: «Здесь спрятан «Кейдж», и наша связь переплетается в вечность навсегда».

Дети слишком малы, чтобы сохранить в памяти свои воспоминания о папе. Но за эти воспоминания теперь отвечает их мама.

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Юлия Сидоренко: «Миша снова спросил, где папа. Я сказала, как есть: «Папа — наш герой, он ушёл защищать, но его сердце уже не бьётся, однако он всегда будет жить в ваших сердцах». Мы ездим на кладбище, они целуют папу, машут ему: «Привет, папа». Мы ездим поздравлять его с днём рождения, привозим ему награды».

Юлия уже два года думает, как увековечить память о муже. В голове она перебрала множество вариантов. И как-то написала в Threads, что мечтает, чтобы наземные роботизированные комплексы, спасающие раненых с поля боя, имели не только технические номера и названия, но чтобы хотя бы один из них на своём борту носил позывной «Кейдж»: «Пусть однажды „Кейдж“ снова окажется на передовой. Но теперь — чтобы спасал жизни наших ребят».

Этот пост в Threads увидел Владимир из Первого медицинского батальона. Не прошло и суток, как на НРК был присвоен позывной «Кейдж».

Юлия Сидоренко: «Уже на следующее утро Геннадий написал мне, что надпись уже нанесли».

«Средство последней надежды»: как робот «Кейдж» спасает раненых

В Первом медицинском батальоне НРК их активно используют для эвакуации раненых. На их базе создан комплекс «МАУЛЬ». Один из них теперь и обозначен позывным её мужа.

«Геник», командир роты БПС Первого медицинского батальона: «Это средство последней надежды. Часто эти люди потеряли много крови, они без сознания, и если им не будет оказана помощь в течение нескольких часов — они погибнут. И это для них шанс».

«Последний шанс», — добавляет Александр. Именно он стал первым, кого спас «Кейдж». Осколком мины ему оторвало ногу. 12 дней Александр выбирался с позиций, прячась от FPV-дронов, потому что эвакуационный транспорт туда заехать не мог. Часть пути его тащили сослуживцы, часть он преодолел самостоятельно, но силы иссякли.

Александр, спасённый военнослужащий: «Я уже чувствовал, что не смогу ползти».

На его культе начиналась гангрена. А это означало, что время на спасение исчисляется часами.

Александр, спасённый военнослужащий: «Дело дошло до того, что уже было очень больно и тяжело психологически. Я бы сам уже не дошёл».

На видео его спасения — НРК с позывным «Кейдж» маневрирует по разбитым дорогам Донецкой области и подъезжает к Александру: сослуживцы укладывают его в капсулу, и «Кейдж» уезжает в обратную сторону. Раненого быстро доставляют в больницу, с носилок заносят в операционную, проводят реампутацию, начинают лечение, чтобы инфекция не распространилась по организму.

После этого Юлия получила сообщение: «Аппарат с позывным „Кейдж“ успешно завершил свою первую миссию… До следующих обновлений».

Три боевых выезда и будущий «полк Кейджей»

НРК «Кейдж» уже совершил три выезда.

«Геник», командир роты БПС Первого медицинского батальона: «Третий мальчик был довольно тяжелым, у него было пробито легкое».

И сам НРК во время третьей миссии несколько раз подорвался на минах, но раненый был доставлен и спасён. Роботизированный комплекс отправили на ремонт, но вскоре «Кейдж» снова вернётся на передовую.

«Геник», командир роты БПС Первого медицинского батальона: «Очень достойное желание жены, которая потеряла самое главное — своего мужа, служившего в очень достойном подразделении. Мы с ними пересекались, мы эвакуировали их раненых, мы просили их о помощи — «Лют» и «Сафари» были готовы оказать эту помощь. Нам хотелось это сделать».

На командном пункте Первого медицинского батальона висит краткая справка, написанная от руки: «Николай Сидоренко — капитан полиции. Позывной „Кейдж“. Полк „Сафари“. Бригада „Лють“. Погиб в 6:30. Но навсегда в строю».

Юлия Сидоренко: «За позывным стоит не просто слово, а его ценности, его путь, его история. Я хочу, чтобы его помнили все. Как будто он снова живёт, как будто он продолжает свой путь — то, что было для него ценно».

Юлия ждет, пока НРК отремонтируют, и «Кейдж» снова начнет спасать раненых. Кроме того, один из производителей предложил ей назвать учебный комплекс в честь мужа.

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