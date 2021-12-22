"Поставили женщину на ноги": ровенские и немецкие хирурги провели уникальную операцию

Ровенские врачи готовились к такой операции почти три года: изучали технологию и отрабатывали свои действия.

Уникальную для Украины операцию на позвоночнике провели ровенские медики вместе с немецким профессором. 64-летняя женщина получила перелом позвонка. С обращением к медикам дама медлила, пока от позвонка не осталась тоненькая пластина.

Как пациентку сумели поставить на ноги, говорится 22 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Медики заменили травмированный позвонок титановой конструкцией. Но вместо одного большого разреза грудной клетки сделали несколько небольших.

Профессор Эвальд Геринг помогал в этой операции. Говорит, что в Германии этот способ практикует уже более 25 лет. Ровенские врачи готовились к первому такому вмешательству в Украине почти три года: изучали технологию и отрабатывали свои действия.

"Я не знаю такой клиники (в Украине — Ред.), где бы такую операцию выполняли, хотя общаюсь почти со всеми хирургами, оперирующими на позвоночнике", — отмечает ортопед-травматолог Валентин Пионтковский.

После перенесенной операции Людмила уже бодро отвечает на вопросы медиков, хотя накануне думала, что больше может и не стать на ноги.

Встала на ноги: ровенские и немецкие медики провели уникальную операцию 64-летней женщине

"Обрезала виноград дома и упала с трехметровой высоты. Через полгода меня ждала инвалидная коляска", — рассказывает она.

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Признается, что сначала не поняла, насколько у нее тяжелая травма. Думала, что просто забила спину. Но состояние ухудшалось и когда обезболивающие перестали действовать – сделала МРТ. Женщина была ошеломлена вердиктом врачей: от 12 грудного позвонка осталась тоненькая пластиночка. Травма спровоцировала так называемую болезнь Кюммеля.

Чтобы избежать инвалидной коляски в таких случаях на место позвонка устанавливают титановую конструкцию. А проведенная в Ровно операция не только оставляет меньшие шрамы, но и значительно меньше травматизирует легкие и аорту, уменьшает болевой синдром и в несколько раз ускоряет реабилитацию.

"Восхищаюсь хирургами из Ровенской областной больницы. Эта операция достаточно уникальна. Есть одна-две клиники, которые на всю Германию проводят такие операции", — говорит президент Украинской ассоциации эндоскопической хирургии позвоночника Яков Фищенко.

Немецкий хирург Эвальд Геринг говорит, что еще несколько операций и его помощь ровенским медикам будет не нужна. Они умело делают все и сами. Между тем Людмила уже на следующий день после операции на ногах — больничными коридорами под наблюдением медиков еще не совсем смело, но шагает.

Напомним, что врачи двух областей объединились для спасения 4-дневного младенца.

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