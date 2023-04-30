Постоянная тревога, бытовые проблемы и потребность в помощи: с чем сталкиваются жены воинов ВСУ

Жены украинских воинов ВСУ вынуждены самостоятельно решать все бытовые проблемы. Сейчас им нужна хотя бы психологическая поддержка, ведь часто сложно справиться с чувствами тревоги за родных.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Тиждень".

Жена украинского защитника Ольга Мазенкова согласилась провести неделю рядом с нашей съемочной группой.

"Я говорю, Саша, война началась. Мы включаем телевизор, и он начинает сразу пробивать военкоматы. Все. Я ухожу. Это было 9 утра", — вспоминает женщина.

С тех пор она за папу и маму. На ее плечах дети, быт, три проекта на работе. А еще безумная психологическая нагрузка. Оля не слышала голос своего мужа уже почти 10 месяцев.

"Звонят из военкомата, а я на эфире была. Говорят, так и так. У меня сердце упало. Да, стоп, мы его не хороним. Он только пропал без вести. Он жив, его просто надо найти", — вспоминает Ольга.

Она работает режиссером на телевидении. Всегда такая же милая и улыбающаяся. Но в душе огромная воронка. Год назад муж пошел защищать страну. Сначала Киевщина. Потом – Донбасс. Сейчас ее муж пропал без вести.

Министерство здравоохранения говорит, что сейчас каждый пятый человек живет с какими-то психическими травмами от войны. В общем, в психологической помощи будут нуждаться 15 миллионов украинцев. В это число потенциально входит Оля.

"Вообще труднее всего перед сном, когда ты в темном пространстве, один на один. Это ощущение, память тела, что он должен быть рядом. Тяжелее всего перед сном. Днем я себя занимаю тысяча и одним делом, а ночью я чувствую его боль. Его страх. Я вижу его худого, какие поломки его. Я себе придумала ритуал, ладошкой так к постели прикладываю и представляю, что я через руку энергию свою так в землю. Она через землю проходит к нему, выходит и его согревает, обнимает, дает ему силы. Я верю, что я его держу. А он меня. Не думала, что я буду плакать", — говорит жена военного Ольга Мазенкова.

Часто эти мучения дополняются разрывом с друзьями.

"Есть момент с социальной изоляцией. Потому что вдруг твои потребности начинают отличаться от проблематики твоих подруг. Они ходят на выходных гулять, планируют ремонт. А у партнерки военного эти вопросы становятся на стоп", — говорит работница VETERAN HUB Алина Погорила.

На женщин фронтовика наваливается масса бытовых проблем, которые были ранее разделены на двоих.

Поэтому задача номер один – уберечься от ступора. Здесь Ольге помог психотерапевт и хобби. Вы просто обязаны найти отдушину. Оля постоянно рисует. А еще — обнаружила, — ей становится легче от фотосессий.

Государство оценило значение психологов и предлагает бесплатную помощь. В Минздраве советуют обратиться в первоначальное звено медицины. А Министерство ветеранов открыло горячую линию – 0800332029. Также есть разные группы поддержки.

"Было исследование, уже 37% населения Украины, семей столкнулись с потерями кого-то из своего окружения. Это высокая цифра", – говорит министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Ни одна европейская страна не испытывала такой психологической нагрузки со Второй мировой войны. Но раны и проблемы не только душевны.

"Женщина остается жить гражданской жизнью, имеет умноженные гражданские обязанности", — говорит работница VETERAN HUB Алина Погорила.

Первое – воспитание детей. Оли очень не хватает именно Сашиной помощи в этом. А еще квартира, которая без мужчины начала разваливаться.

У Оли сейчас три проекта. Кроме того, военный статус – без вести пропавший – не означает, что государство забыло о семье военного. Оля получает зарплату мужа. Но верит – Саша вернется. Поэтому часть средств откладывает. Потому что знает любимый будет нуждаться в реабилитации.

Семьям защитников предлагают помощь. Также дети защитников и защитниц вне очереди зачисляются в учебные заведения и бесплатно там питаться.

Дождаться с фронта и выдержать бытовое бремя – начало. Далее, говорят психологи, семьи ждет еще одно испытание. Сохранение семьи. И если вы думаете, что речь идет только об изменениях в ветеранах – вы очень ошибаетесь. Фронтовик вернется и встретит женщину, сражавшуюся за выживание детей. После войны встретятся уже измененные люди.

"Запустился процесс предварительного горения. Когда пошел в ВСУ, а женщина уже горюет и прячет. Эмоционально она его похоронила. Когда такой мужчина возвращается, нужно заново строить отношения", — говорит психолог Сергей Мищук.

Теперь Оля четко решила. Дождаться. А пока работает над собой, просто много работает, заботится о детях, заботится о быте и готовится – читает книги по психологии, чтобы лучше понимать мужчину после его возвращения.

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