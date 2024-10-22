Постоянно готовиться к войне: какой будет жизнь в послевоенной Украине и чем грозит состарение населения

Война, которую развязала Россия в Украине, продолжается третий год. Никто не знает, когда она точно закончится, а вот какие могут принести последствия, знают или догадываются ученые.

ТСН.ua расспросил о последствиях для Украины от войны Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Александр Гладун

Детям и внукам следует готовиться

– Стоит ли те, кто остался в Украине осознать, что их дети и внуки могут попасть на войну?

– После обретения Украиной независимости мы действительно расслабились и жили в немного воображаемом мире. Как оказалось, мир жесток. А вообще войны – это то, что присуще человечеству на протяжении всей его истории. Поэтому нам следует помнить пословицу: "Хочешь мира – готовься к войне". Даже после победы над Россией обороноспособность страны должна оставаться на первом месте.

Россия, к сожалению, в ближайшие годы никуда не денется. Она будет оставаться для нас угрозой, даже если начнет распадаться или как-то трансформироваться, мы не знаем, что может "вырасти" на ее месте. Возможно, это будут новые соседи, но не менее агрессивные. Поэтому боеспособность была, есть и будет важной.

Реалии таковы, что нам нужно будет все время готовиться к войне или какому-то другому противостоянию, и, соответственно, готовить к этому своих детей и внуков. Потому что в дальнейшем между странами будет конкуренция – не только экономическая, но и военная.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Чем грозит вывоз из Украины детей

– В Украине забили тревогу касательно вывоза за границу большого количества детей. Чем это чревато для демографии?

– Вывоз детей – это очень опасно для демографии. Тем более что рождаемость в стране на очень низком уровне. То есть это подрывает демографический потенциал страны.

Дети, вывозимые в разном возрасте за границу, в большинстве, школьники. Если они останутся за границей и не вернутся, то это значит, что они не пойдут в Украину в школу, не окончат институт или другое учебное заведение, а затем не выйдут на отечественный рынок труда.

Это чревато тем, что состарение населения у нас будет увеличиваться еще более стремительными темпами. Состарение – это доля людей в возрасте 60 лет и старше от общей численности населения страны. За границей состарение считается с 65 лет и старше.

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До войны в Украине доля лиц 60 лет и старше была примерно на уровне 23-25%. И при этом мы не считались самой "старой" страной Европы. Хотя это достаточно высокий уровень состарения. Он приводит к существенному давлению на социальную инфраструктуру, дает чрезмерную нагрузку на определенные социальные фонды, в частности Пенсионный фонд.

Из-за того, что дети останутся за границей, в будущем людей трудоспособного возраста, которые платят налоги и производят отчисления в Пенсионный фонд, будет значительно меньше, а пенсионеров, наоборот, будет все больше и больше.

Пенсионный фонд за счет собственных возможностей уже давно не покрывает выплату пенсий и получает дотации из бюджета. А после войны это увеличит необходимость дотаций. Ибо если у нас будет уменьшаться количество молодежи, то и на рынке труда количество трудоспособных лиц уменьшится, а доля людей в возрасте 60 лет и старше будет становиться больше. Это может пересечь критический предел и возникнет вопрос: откуда брать средства, чтобы их выплачивать?

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Кого из украинцев больше всего за границей

– В начале войны детям, которых родители вывозили за границу, было 15 лет. Сейчас это уже совершеннолетние люди. Они могут самостоятельно принимать решения, где им жить. Есть ли угроза, что эта молодежь не вернется в Украину, предпочтя спокойную жизнь в Европе?

– Возрастную структуру населения наших вынужденных мигрантов оценивает только Евростат. У них есть данные о половозрастной структуре граждан Украины, которые выехали из-за войны и проживают в странах Европейского Союза. Это примерно 2/3 из выехавших за пределы Украины. В целом численность украинских беженцев управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев оценивает в 6,7 миллиона человек, то есть более 4 миллионов наших граждан живут в странах ЕС.

Если смотреть за укрупненными возрастными группами, то сейчас в странах ЕС находится 32% украинцев младше 18 лет. 62% – лица трудоспособного возраста (от 18 до 64 лет). И только 6% – люди старше 65 лет. То есть больше всего из Украины выехало именно детей и меньше пенсионеров, а это значит, что большинство пожилых людей остались в Украине.

Выехавшие за границу дети учатся в школах или уже поступили в высшие учебные заведения в странах пребывания. Если они не вернутся в Украину, то, соответственно, возрастная структура населения у нас еще больше ухудшится за счет этого миграционного оттока.

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По данным разных обследований, остаться за границей планирует от 25-50% населения. То есть вернется в Украину примерно только 3 миллиона человек. Все это, подчеркиваю, по данным разных обследований по состоянию на данный момент. Для нас будет неплохо, если в Украину вернется 3-4 миллиона человек. Но примерно столько же людей мы потеряем из-за миграционного оттока.

Учитывая, что это школьники-старшеклассники или люди трудоспособного возраста, это будет серьезным ударом по экономике Украины. К сожалению, закономерность, чем дольше идет война, тем меньше процент людей возвращается домой, работает для всех стран и Украина не будет исключением.

Борьба за людей, которую мы проигрываем

– Понятно, что никто не будет запрещать вывозить из Украины детей, потому что идет война. Но ведь есть рычаги, которыми можно вернуть этих людей?

– Сейчас многие страны Европы внедряют активную политику адаптации наших граждан за границей, прежде всего – это курсы по изучению языков, а также внедряется активная политика по обязательному трудоустройству мигрантов. Если человек нашел работу и у него все более или менее хорошо с жильем, то вероятность, что он вернется в Украину, будет уменьшаться. Европа стареет, как и Украина, поэтому идет борьба за людей и в данном случае, по состоянию на данный момент, мы ее проигрываем.

Кстати, эта борьба началась еще до войны из-за экономических факторов, когда многие из Украины выезжали на заработки, а затем оставались на постоянное проживание в странах ЕС.

Почему высшее образование должно быть бесплатным

– Выходит, что мы можем проиграть и борьбу за нашу молодежь?

– Что касается молодежи, то, по моему мнению, к невозвращению ее подталкивает политика Министерства образования и науки, которое сейчас вводит переход на практически платное обучение в высших учебных заведениях по всем специальностям, кроме врачей, учителей и военных. Министерство обещает какие-то гранты и другую помощь для абитуриентов, но все равно политика направлена на то, чтобы сделать высшее образование в Украине платным.

В то же время часть стран Европы – Германия, Чехия, Финляндия, Австрия обучают иностранцев в высших учебных заведениях бесплатно, в том числе и украинцев. Мы же все понимаем, что вес европейского диплома выше украинского.

Я не говорю сейчас об уровне полученных знаний – это другой вопрос. Но наша молодежь рассматривает обучение именно за границей. А МОН определенным образом своими действиями подталкивает молодежь к выезду за границу. Поэтому такую политику я считаю антидемографической и в этом контексте нам тоже нужно переходить на бесплатное образование, чтобы удержать молодежь в стране. Это гораздо лучше, чем жаловаться на нехватку ресурса на рынке труда.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Какое количество юношей в Украине

– Ребятам, которым в начале войны было 17 лет – сейчас уже 20. Известно ли, какое количество таких юношей в Украине?

– Из-за войны, точных данных нет. Текущий половозрастный состав населения оценить по подконтрольной территории очень сложно.

Евростат дает информацию только по укрупненным возрастным группам, а у нас – неполная статистика, поэтому очень трудно определить половозрастную структуру населения. Конечно, мы делаем такие попытки в исследованиях, но понимаем, что они не совсем точны.

Что ждет 20-летних, если враг захватит Украину

– Все чаще у нас звучат заявления о необходимости уменьшения мобилизационного возраста с 25 до 20 лет. Как вы думаете, стоит ли это делать?

– Это вопрос, больше касается Минобороны. Если им критично нужны люди, то мобилизационный возраст нужно уменьшать. Ведь не обязательно все попадут на передовую. Очень большое число людей нужны именно для обеспечения потребностей воюющих на линии столкновения.

С другой стороны, если мы из-за того, что не хватает людей, проигрываем эту войну и большая часть территории Украины будет оккупирована врагом, то что будет с молодежью, которой сейчас 20–25 лет?

Если они будут активно проявлять антироссийские взгляды, то их убьют или посадят в тюрьму, в лучшем случае – депортируют в Россию. А в худшем – дадут российские паспорта, гражданство РФ, призовут в российскую армию и погонят воевать против украинской или другой армии. Что из этого лучше?

Поэтому здесь больше вопрос к военным, а не к демографам. То, что на войне гибнут люди – это плохо и даже не обсуждается, но сейчас речь идет о выживании страны. Если Украина не будет существовать, то о демографии какой страны мы будем говорить.

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Увеличение сирот и матерей-одиночек

– Можно ли прогнозировать увеличение численности сирот в Украине после окончания войны, каким оно ожидается?

– Да, количество сирот будет увеличиваться. Прежде всего потому, что мужчины, имеющие детей, гибнут на фронте. А также за счет того, что россияне убивают мирное население ракетами и "Шахедами".

Особенно это касается тех городов, которые расположены близко к линии фронта и подвергаются постоянным воздушным ударам – Харьков, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Сумы. Мы все время слышим, что погибла вся семья или взрослые, а дети остались. Потому количество сирот будет расти. Это явление, которое, к сожалению, происходит во время любой войны.

Количественно мы сейчас его оценить не можем, возможно больше информации знают социальные службы, но демографам она неизвестна.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

– Также у нас будет становиться больше матерей-одиночек, которые будут самостоятельно воспитывать детей?

– Да. В основном, из-за гибели мужчин на фронте, количество матерей-одиночек будет расти. Также возможно, что женщины самостоятельно будут воспитывать детей из-за развода с мужчинами, связанными с войной.

Но в этом случае мать будет получать пособие в виде алиментов. Насколько эта проблема будет масштабной, сейчас очень сложно оценить.

Развод из-за войны

– Насколько война стала веской причиной для разводов. Следует ли исследовать эту проблему сейчас?

– Что касается разводов, то о тенденциях сложно сказать. В начале полномасштабного вторжения, напротив, была волна бракосочетаний. А что касается разводов, то все будет зависеть от продолжительности войны.

Особенно, когда муж третий год на фронте, а жена за границей, насколько тесными останутся эти родственные связи, я не осмелюсь прогнозировать, но то, что случаи разводов будут тоже не следует отвергать. Думаю, что большая часть семей сохранится, но и возможен вариант, что количество разводов будет возрастать из-за затяжной войны и других связанных с ней факторов.

Демографический кризис в Украине/коллаж ТСН.ua

Следует ли ждать многоженства

– Говорят, что за неимением мужчин в Украине после войны может появиться многоженство. На сайте президента даже создавали петиции о легализации такого явления. Действительно ли такое возможно?

– Вряд ли. Я достаточно скептически отношусь к тому, что у нас появится многоженство. Прежде всего это не соответствует украинской культуре и ментальности.

Большое количество женщин у одного мужчины – это более присущее исламу. Если у нас такое и есть, то это какие-то единичные случаи. Может быть, что мужчина живет на две семьи и просто изменяет обоим своим женам. Многоженство – это когда 2-3 и более жен живут с одним мужчиной большой семьей. Мне сложно такое представить в Украине. Тем более что многоженство не признано у нас на законодательном уровне.

Будет много пенсионеров и инвалидов

– Вероятно, после войны численность пенсионеров будет расти, какой она может быть и чем это грозит?

– Здесь нужно отметить, что у нас есть – пенсионеры и лица пенсионного возраста. Это разные категории, потому что пенсию у нас могут получать люди в связи с потерей трудоспособности и инвалидностью по выслуге лет. Поэтому это не только возрастной признак, но и другие категории населения. Раньше на пенсию в Украине выходят люди среднего возраста – шахтеры, пилоты самолетов, сотрудники полиции и спецслужб.

Да, после войны, государству будет достаточно сложно выплачивать все эти пенсии. К тому же у нас будет увеличиваться численность людей с инвалидностью из-за войны, которые будут иметь право на выплаты. Усугубятся проблемы с трудоустройством таких людей. Нужно будет создавать новые рабочие места, делать так, чтобы такой человек не чувствовал себя оторванным от общества. Он должен получать достойную зарплату и рабочее место должно соответствовать его возможностям.

То есть проблема очень комплексная, как и многие другие, которые будут стоять перед государством по окончании войны. И их решение, в основном, зависит от наличия финансовых ресурсов.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Сколько поколений украинцев будет страдать из-за войны

– Война оставит после себя то, что называют генетической памятью поколений – неприязнь к россиянам. Как вы считаете, сколько поколений украинцев будут ощущать на себе последствия войны?

– Я считаю, что последствия этой войны будут помнить и остро ощущать на себе 3-4 поколения украинцев. А негативное отношение к россиянам будет длительным, не знаю, будет ли тогда существовать сама Россия. То, что сейчас происходит, многим людям просто не укладывается в голову, потому что до полномасштабного вторжения они даже представить подобного себе не могли.

А в демографическом смысле последствия войны будут очень плохими, потому что сейчас у нас гораздо хуже половозрастная структура населения, чем она была после Первой мировой войны, после Голодомора, после Второй мировой войны.

У нас высокий уровень состарения населения, очень низкая рождаемость и все это будет крайне трудно не только восстановить после войны, но и вообще за счет природных факторов (рождаемость и увеличение продолжительности жизни), удержать численность населения на определенном уровне.

Замедлить сокращение численности населения, скорее всего, можно будет, если будет внедряться активная демографическая политика, но оно все равно будет продолжаться. И последствия этой войны будут очень и очень негативны в демографическом смысле.

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