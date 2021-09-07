"Постоянно ищут повод, как из этого соскочить": Кулеба рассказал, как в РФ избегают встречи Зеленского с Путиным

"Постоянно ищут повод, как из этого соскочить": Кулеба рассказал, как в РФ избегают встречи Зеленского с Путиным

Кулеба отметил, что Крым "это не та тема, по которой возможны компромиссы".

Украинский незаконно аннексированный Россией Крым непременно будет темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, несмотря на отсутствие намерения главы Кремля обсуждать этот вопрос.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1".

"Тема Крыма будет в повестке дня при любых обстоятельствах. Вопрос в том, как это будет публично освещаться. Но на самом деле встреча с Путиным — это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как из этого соскочить. Вот в чем фундаментальная разница между нами. Сегодня они говорят о Крыме, завтра придумают еще какой-то аргумент. Но мы призываем РФ все же согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом мы будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", — высказался Кулеба.

Глава МИД отметил, что сейчас есть изменения в позиции российской стороны, которая сначала заявляла об отсутствии тем для переговоров, а теперь начинает "торговаться". В то же время Кулеба заверил, что Украина никогда не забудет Крым и "это не та тема, по которой возможны компромиссы".

"Хорошая новость — они уже торгуются. Потому что сначала они говорили, что не понятно, о чем говорить. Никогда не совпадают повестки дня и видение этой встречи. Теперь уже они о ее повестку дня. Но саммитом "Крымской платформы", а это инициатива, которой в Украине 7 лет не было, мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем. И Крым это не та тема, по которой возможны компромиссы", — подытожил он.

Как сообщалось, вопрос о освобождении крымских политзаключенных тормозит Россия. Для сдвига этой ситуации, президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходим прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

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