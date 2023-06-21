Постоянные обстрелы, от которых и спрятаться негде: жители Часового Яра словно смирились со взрывами

Здесь до сих пор работают коммунальщики, но на весь город один магазин.

Жители Часового Яра даже гуманитарную помощь не могут получить, чтобы не попасть под обстрел. Воду им каждый день привозят пожарной машиной. Света и газа – нет уже более полугода. У большинства людей разрушено жилье, работает один магазин на весь населенный пункт, говорится в ТСН.

Для команды спасателей в Часовому Яру этот городок родной. Здесь работали, пока их часть не разбили обстрелами — россияне сбросили на нее Торнадо-С. В разбитом городе остается то, что напоминает об обычной жизни. "Коммунальные службы даже работают, мусор вывозят. Мы возим техническую воду, питьевую воду и гуманитарную помощь”, — рассказывают спасатели.

Здесь не у многих уцелело собственное жилье, просто во время работы съемочной группы ТСН россияне показали почему — прилеты артиллерии раздаются совсем рядом с местом раздачи помощи местным. Но, кажется, местные уже вообще не реагируют на звуки разрывов, рассказывают, что пытаются себя отвлечь. “Сюда приехали и убегаем на дачу, а на дачу приехали, не знаешь, куда ползти. Мы надеемся, что все будет хорошо, может, с сегодняшней минуты будет все хорошо”, — говорят люди.

Но все они не готовы уехать с опасной территории.

Напомним, что в Днепре медики фиксируют увеличение количества ампутации у бойцов из передовой, земля усеяна минами.

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