Постоянный совет ОБСЕ собирается в Вене: будут говорить об ультиматумах РФ и ситуации у границ Украины

Постоянный совет ОБСЕ собирается в Вене: будут говорить об ультиматумах РФ и ситуации у границ Украины

ОБСЕ включает около 60 государств-членов.

О российских ультиматумах будут говорить сегодня в ОБСЕ. Заседание Постоянного совета состоится в Вене. К слову, это будет завершение переговорного марафона на счет гарантий безопасности, которые требует для себя Москва. Россия хочет письменных гарантий, что НАТО не примет Украину, а также сокращение инфраструктуры Альянса.

Чего ждать от переговоров в Вене, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 13 января.

Заседание постоянного Совета ОБСЕ начнется утром в Вене — это будет последняя переговорная площадка о выдвинутом россиянами ультиматуме безопасности. На этой неделе консультации уже прошли в Женеве, а также в Брюсселе при НАТО.

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Однако если от предыдущих встреч еще можно было ожидать каких-то неожиданностей или решений, то сегодня речь идет исключительно об обсуждении в более широком кругу. Именно ОБСЕ включает около 60 государств-членов. За большим столом переговоров будет и Украина.

До австрийской столы не делегировались специальные делагации. Украину будет представлять постоянный представитель при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. От России и Соединенных Штатов – также постоянные представители при ОБСЕ.

Председательство в ОБСЕ берет на себя Польша. В настоящее время состоится официальная инаугурация польского председательства. Сюда приедет глава МИД Польши Збигнев Рау. Ранее в Варшаве заявили, что за время председательства в ОБСЕ, Польша хочет сделать приоритетом ситуацию на востоке Украины.

На предыдущих переговорных площадках в Женеве и Брюсселе России объяснили, что не закроют двери НАТО перед Украиной. После разговора в Вене США и Россия хотят решать, есть ли смысл продолжать сложный диалог, который до сих пор не дал никаких результатов.