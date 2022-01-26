Постпраздничная хандра: как улучшить настроение и повысить тонус, когда до весны далеко, а до депрессии — рукой подать

Постпраздничная хандра: как улучшить настроение и повысить тонус, когда до весны далеко, а до депрессии — рукой подать

За хандрой, говорит психолог, часто скрывается нечто иное, чем сезонная зимняя грусть.

Злость на себя и других, плохое настроение, все валится из рук – это может быть симптомами зимней хандры. Возникает она, в частности, из- за нехватки солнца и витаминов. И поражает женщин и мужчин – независимо от возраста. Психологи советуют ее не игнорировать, потому что дохандрить можно до депрессии.

О том, как улучшить себе настроение – 25 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, психотерапевт Татьяна Назаренко объясняет, если зимняя хандра будет длиться несколько недель подряд, то может перерасти в депрессию.

"Ухудшается самооценка, что ведет к ухудшению отношений с окружающими. На работе начинаются проблемы", — говорит специалист.

Чтобы совладать со стрессом, советует выполнять специальные дыхательные упражнения.

Когда только спокойного дыхания недостаточно — Наталья Сугоняко предлагает браться за краски. Она – арттерапевт. И уверена: хандру – можно разогнать цветом. В холст для картины может превратиться даже собственное тело.

За хандрой, говорит психолог, часто скрывается нечто иное, чем сезонная зимняя грусть. И это "нечто" иногда родом из детства.

Чтобы нанести хандре очередной удар, можно отправиться в спортзал.

"Занимаясь спортом, мы стимулируем свои нервные клетки. Соответственно, у нас кислорода становится больше в организме, так что получаем больше дефомина — это гормон счастья", — объясняет тренер по боевым искусствам Альберто Кортес.

Физически нагружать себя – можно, говорит, и дома.

Что бы вы ни делали, без правильного питания в поединке с хандрой точно проиграете. На этом настаивает диетолог Евгения Разум.

Меньше полуфабрикатов. Больше фруктов и ягод в меню. Без витаминов и микроэлементов хорошего настроения, говорит диетолог, ждать не стоит.

"Наибольшее количество сиротонина производится именно кишечником, а не головным мозгом. Поэтому, если мы хорошо накормим микрофлору, это даст нам хорошее настроение и поможет справиться с хандрой", — уверяет специалист.

Овощи – свежие или квашеные – тоже советует не игнорировать.

А еще – организм в осенне-зимний период, когда мало солнца, часто нуждается в витамине D. Поэтому в меню – нужно добавить молочные продукты, яйца. И конечно же – рыбу.

Детальнее смотрите в сюжете на видео:

Нехватка солнца и витаминов: как побороть зимнюю хандру и улучшить настроение

Все, что вам нужно знать о тревожности и расстройстве настроения – в нашем материале.

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