Постпред Украины в ООН рассказал о гибели племянника на фронте: "В тот день я должен был слушать Небензю"

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица рассказал, что в день, когда россияне на фронте убили его племянника, он был вынужден слушать бред российского постпреда Василия Небензи.

Об этом он рассказал ТСН.

Сергей Кислица считает, что Украина должна присутствовать на всех заседаниях ООН. Он отметил, что его коллеги часто говорят, что у них нет сил терпеть российский бред.

"Был такой летом 2022 года момент один, когда я должен был сидеть в зале Совбеза и слушать Небензю после того, как убили моего племянника, сына моей сестры, на фронте возле Северскодонецка. Но я не один, который должен это все терпеть. Особенно жалко постоянных членов. Потому что они, в отличие от меня и в отличие от избранных членов, должны сидеть там с утра до ночи", – сказал Кислица.

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