Пострадавшая из-за катастрофы в Броварах 6-летняя девочка мечтает о школе и поясе по каратэ: ребенка будут спасать в Вене

Тяжелых пострадавших во время авиатрощи в Броварах на дальнейшее лечение доставляют в Австрию, речь идет о 6 раненых. В частности, троих детей сначала перевезли из Киевского ожогового центра во Львов, а когда их состояние стабилизировалось, повезли дальше в Вену, говорится в ТСН.

Все эти дети — воспитанники детского сада в Броварах, на который на прошлой неделе во время падения задел ГСЧС вертолет с руководителями МВД на борту. Тогда 14 человек погибли, двадцать пятеро получили ранения.

Первой львовские медики встретили 6-летнюю Алису. Ее мама тоже с ожогами, в день авиатрощи женщина повела дочь в садик, отец остался дома с сыном. “Через 10 минут из окна, мы живем возле садика, было видно и слышно как летит вертолет в сторону садика и там уже падает. Жена впоследствии взяла трубку и сказала, что все горит, все обожжено в шоковом состоянии было и сказала, что живы”, — рассказывает мужчина.

В общей сложности во Львов из столичного ожогового центра привезли троих детей. Все в тяжелом состоянии, с ожогами по всему телу. Сначала малышей везут в смотровую, далее реанимацию. "Их состояние тяжелое, но стабильное, и шеи, и верхних конечностей", — говорят медики.

Задача львовских врачей – стабилизировать состояние детей, чтобы транспортировать их дальше в Австрию – в крупнейший в Европе ожоговый центр. Там все лечение обещают бесплатно, за счет средств Евросоюза. Алису с папой забрали последними. Мама девочки, как и другие тяжело травмированные в Броварах, уже в Вене, ее эвакуировали днем раньше. Девочка волнуется, это будет ее первое путешествие на самолете.

Даже несколько часов поездки, для девочки настоящее испытание, говорят медики. Она до сих пор находится в состоянии ожогового шока. Впрочем, держится, хочет как можно быстрее выздороветь, говорит, уже осенью должен идти в школу, а еще — получить оранжевый пояс по каратэ.

Детей из садика в Броварах со страхом перевозят в Вену

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