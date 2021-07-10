Пострадавшие от взрыва костра в Коростене в тяжелом состоянии в больнице, а организаторов разыскивает полиция

Пострадавшие от взрыва костра в Коростене в тяжелом состоянии в больнице, а организаторов разыскивает полиция

Тем, кто устроил праздник без соблюдения требований, грозит до трех лет заключения.

В Житомирской области двое мужчин едва не сгорели заживо в огне. Произошло это в городе Коростень на берегу реки Уж, когда люди зажгли фейерверки, а в середине круга еще решили и разложить костер. Чтобы огонь быстрее разгорелся, два человека с канистрами бензина начали обливать древесину и произошел взрыв.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

На видео от свидетелей двое мужчин с канистрами обливают древесину для будущего костра. Один из них сверху на дровах хлюпает бензином, а другой снизу — делает то же самое. В этот момент искра от фейерверка попадает на испарения бензина и происходит взрыв. Все в момент охватило пламенем. Мужчину, что поливал бензином снизу, взрывной волной отбросило к реке. Тот, что был на вершине, упал в костер и к нему невозможно было подойти. Чудом он самостоятельно выбирается из пламени.

Огонь потушили водой из реки. Оба пострадавших мужчин 36 и 37 лет скорой доставили в больницу. Их состояние крайне тяжелое, говорят медики, 60 процентов ожогов тела.

«Обширные ожоги головы, конечностей, туловища. Такой была вспышка, как они живы остались. У них было практически обожженное все тело», — рассказывает врач районной больницы Владимир Коржан.

От ночных фейерверков и очаги здесь почти ничего не осталось. Пожарище засыпали песком. Кто организатор огненного ада выясняет полиция. Говорят, людей на действие собирали через соцсети. Рядом на набережной ресторан.

«Когда приехала полиция, административное здание заведения было закрыто. Пострадавшие отказались пока от объяснений», — констатируют в полиции.

Сейчас в заведении только охранник, а телефон администратора вне зоны.

Спасатели просмотрев видео со взрывом уверяют организаторы нарушили все возможные правила пожарной безопасности. И главное — разжигать костер бензином категорически запрещено. Пары бензина, на которые попали угли фейерверка и стали причиной взрыва.

Новости Украины: в Житомирской области двое мужчин едва не сгорели заживо в огне

Организаторы должны сообщить спасателям о мероприятии. И такого разрешения они бы не получили, потому что разжигать костер, особенно в такую жару, категорически запрещено.

Пострадавших из районной больницы уже перевезли в областной ожоговый центр. За их жизнь борются медики.

Организаторам, которых устанавливает полиция, грозит до трех лет лишения свободы. Если кто-то из сгоревших не выживет, статью переквалифицируют в более строгую.

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