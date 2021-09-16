Пострадавших от взрыва в Карпатах женщин готовят к операциям, за жизнь одного борются несколько бригад

Пострадавших от взрыва в Карпатах женщин готовят к операциям, за жизнь одного борются несколько бригад

У женщин многочисленные взрывные травмы различных участков тела — это и ожоги, и резаные-колотые раны.

4 женщины пострадали от взрыва неизвестного предмета в Карпатах. Они сейчас в отделении экстренной медицинской помощи областной больницы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Одна из них в тяжелом состоянии. Она сейчас в операционной. Несколько бригад врачей борются за ее жизнь.

Остальные — в состоянии средней тяжести. Но до сих пор их состояние врачи называют шоковым. И сейчас делают все, чтобы вывести пострадавших из этого состояния.

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У женщин многочисленные взрывные травмы различных участков тела — это и ожоги, и резаные-колотые раны. «В одной пациентки угроза жизни. Но мы думаем, что все будет хорошо. У других — угрозы жизни нет», — говорят в больнице.

О погибших известно — это мужчины в возрасте 29 и 36 лет. Это была туристическая группа из Коломыйского района, всего 12 молодых людей, среди них был иностранец и 2 детей, которые не пострадали.

Туристы остановились на ночлег в долине Григоров, что на горе Кукол. Разложили палатки и разожгли костер — на месте, где другие туристы разводили раньше. Пять часов грелись спокойно, подбрасывали дрова. И вдруг произошел взрыв.

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Известная предыдущая его причина, в полиции уже заявили, в костер попал взрывной снаряд. На месте происшествия обнаружили характерную выбоину и самое главное — обломки металла с коррозией. Предполагают, что это снаряд одной из мировых войн.

Всю ночь пострадавших свозили с полонины к скорым. Спасатели говорят, хорошо, что пострадавшие, пока к ним добирались врачи, самостоятельно смогли перевязать раны. Местные, узнали о трагедии, успели подвезти перевязочный материал.

Кроме того, многие помогали спасателям своим транспортом — вездеходами, квадроцикломи.

Эта долина — популярный туристический маршрут.

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