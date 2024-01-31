Пострадают банковская система и права украинцев: в Раде отреагировали на новый законопроект о мобилизации

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил глава Верховной Рады 2019-2021, а ныне народный депутат Дмитрий Разумков.

По его словам, уже ясно, что в законопроекте №10449 четко заложены антиконституционные нормы, которые серьезно ударят по банковской и судебной системе Украины.

"В законопроекте нет ограничений, получили ли вы повестку в электронном виде или физически в руки. Ваши права могут быть ограничены через суд, который в таком случае вынужден принимать решения стопками, даже не разбираясь в деталях каждого дела.

Как результат – вам запретят пользоваться автомобилем, будут блокироваться карточные счета и электронные деньги. Это приведет к тому, что в ближайшее время украинцы массово пойдут в банки, начнут снимать наличные деньги или выводить свои сбережения в серую, а это серьезный удар по экономике государства", — подчеркнул нардеп.

Разумков также добавил, что именно под электронные повестки принимался законопроект №10062, разрешающий использование информации о гражданах из разных баз данных, в частности, даже о здоровье человека, что тоже противоречит Конституции.

Учитывая это, в парламенте ожидается серьезная дискуссия и противодействие этому проекту.

"Наша команда уже готовит альтернативный законопроект, будем пытаться убрать все эти антиконституционные нормы… Будут ли голосовать за законопроект в монобольшинстве? Сказать пока сложно, но в прошлый раз, насколько мне известно, эти нормы они отказались поддерживать", – объяснил нардеп.

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