Построили целый макет израильского города: как ХАМАС готовился к нападению и усыпил бдительность ЦАХАЛ

Боевики ХАМАС построили целый макет израильского города в Секторе Газы — с улицами и домами, где активно готовились к уличным боям. А это свидетельствовало о том, что они готовят именно наземную операцию против Израиля.

Об этом говорится в эксклюзивном выпуске новостей от TSN.UA со ссылкой на материалы Reuters и WSJ.

ХАМАС планировал эту атаку годами. Главная цель – обмануть Израиль, заставить его расслабиться, уверить, что войны точно не будет.

"ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции", — говорится в Reuters.

Хамас использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение Фото: defence-ua

Как ХАМАС усыпил бдительность Израиля

"Сценарий того, что какая-то организация, куча религиозных фанатиков и террористов может объявить войну целой стране, там просто не рассматривались. ХАМАС же охотно подыграл Тель-Авиву и выжидал. Как пишут журналисты, за последние два года "хамасовцы" почти не атаковали Израиль", — говорится в выпуске TSN.UA.

Игнорировал ХАМАС и атаки других террористических групп, демонстрируя собственное неучастие и умеренность. Несмотря на критику собственных сторонников, террористы пытались сделать вид, что их смущают экономические вопросы.

"Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все это время они были вовлечены в учения, тренировки, пока не устроили бунт", — заявили в израильской разведке.

Не напрягли израильтян даже обучение боевиков. В секторе Газа боевики даже построили целый макет израильского города — с улицами и домами, где активно готовились к уличным боям. А это мало свидетельствовало о том, что ХАМАС готовит именно наземную операцию против Израиля.

Хамас использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение Фото: isralove.org

Кто готовил боевиков: мнения экспертов

Но как им это удалось?

Эксперты и аналитики уверены, что боевиков готовил Иран. Тегеран уже давно покрывает так называемую "Вось сопротивления". Так называют сеть иранских прокси в регионе. С ней связывают не только ХАМАС, но и многочисленные террористические группы: ливанскую "Хезболлу", йеменское движение хуситов и многочисленные группы, действующие в Бахрейне, Ираке, Сирии и палестинских территориях. Они считают Израиль оккупантом и стремятся к его уничтожению, а Иран поддерживает их политически и финансово.

В "Висе сопротивления" и сирийский диктатор Башар Асад.

В Институте изучения войны считают, что привлечение этих сил может помочь ХАМАСу как минимум ослабить Израиль, потому что ЦАХАЛ придется воевать на несколько фронтов. Доказывает это предположение и то, что война началась в 50-ю годовщину войны Судного дня. Тогда в 1973 году коалиция арабских стран во главе с Египтом и Сирией напала на Израиль, но потерпела сокрушительное поражение.

О планах уничтожения Израиля неоднократно заявляли и в самом Иране.

В августе 22 года иранский генерал-майор Хоссейн Салами рассказал на публику о планах уничтожить Израиль. Тогда он призвал "Хезболлу" и палестинцев отказаться от неэффективных террористических действий. Вместо этого провести наземную операцию и зайти в израильские города. Такая дерзость должна была дестабилизировать страну и начать "якобы" обратный отсчет ее упадка. Похоже, именно такую тактику и выбрал ХАМАС. Оккупация, пытки, безжалостные убийства мирных и похищение женщин и детей. Они ужаснули не только Израиль, но и весь мир.

На причастность Ирана к происходящему в Израиле наталкивает и пост его президента Эбрахима Раиси. В нем Раиси поздравил ХАМАС с победой и назвал их вторжение "проявлением слабости Израиля".

Впоследствии публикацию снесли. Официальный Тель-Авив в ответ пригрозил Тегерану, что если его участие в войне подтвердится, то Израиль нанесет удары по их военной инфраструктуре в регионе. Официально же в Иране свою причастность отвергают. Говорят, что израильтяне пытаются скрыть неудачу собственной разведки.

"Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не принимаем участия в принятии Палестиной ответных мер, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной. Израиль пытается оправдать свой провал и связать его с разведывательными мощностями Ирана и его оперативным планированием. Им очень трудно смириться". с тем, что в разведывательном сообществе рассказывают о том, что они потерпели поражение от палестинской группировки", — говорится в заявлении Ирана.

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Накануне сообщалось, что выехавшие из Беларуси в направлении стран Африки наемники и ППК "Вагнер" были вовлечены в подготовку и передачу военного опыта боевикам ХАМАС.

Напомним, по состоянию на 9 октября в МИД Украины обратилось около 200 украинцев, проживавших в Израиле. В результате войны в Израиле известно о двух погибших украинках. Также в одном из городов удалось спасти раненого при атаке боевиков парня из Украины.

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