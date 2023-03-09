Поступки "Тайры" в США звучали, как трейлер к остросюжетному фильму: кому посвятила награду украинка

Но озвученное — это лишь вершина правды о том, что пришлось пережить "Тайре" — отважной парамедичке и волонтере.

Американскую награду "Отважные женщины" украинка Юлия Паевская на позывной "Тайра" посвятила всем украинкам, которые воюют и волонтерят на фронте и в тылу. Накануне она получила статуэтку в Белом доме за личное необычайное мужество, говорится в ТСН.

Специальной наградой за отважность Государственный департамент Соединенных Штатов награждает женщин со всего мира уже в семнадцатый раз. В этом году номинанток впервые пригласили в резиденцию президента Соединенных Штатов – Белого дома. Украинка Юлия Паевская стала первой из наших соотечественников, получившей эту высокую награду из рук Государственного секретаря и Первой леди Соединенных Штатов.

На сцене 11 женщин каждая храбрая по-своему. Афганка Закира тайно окончила школу, когда страна впервые находилась под властью талибана. Болор – первая в Монголии дама бригадный генерал. Кто-то посвятил себя борьбе за права и свободы человека. Кто-то своим примером указывает путь другим. “Когда вы стремитесь к справедливости, выражаете свое мнение и стремитесь к миру, вы вдохновляете других найти в себе мужество и подняться на тот же призыв. Каждой маленькой девочке, когда-либо задававшейся вопросом — могу ли я сама, один голос, одна девочка исправить то, что сломалось? Пусть женщины, которых мы сегодня чествуем, ответят. Однозначно – да”, — говорит первая леди.

Когда объявляют нашу Юлию Паевскую, представление звучит, как трейлер остросюжетного фильма. Тайно документировала зверства, которые совершали российские войска во время осады Мариуполя в 2022 году. Передала одну карточку памяти агентства "Ассошиэйтид пресс" в тампоне, другую была вынуждена уничтожить собственными зубами, перед тем как россияне схватили ее и подвергли пыткам, чтобы получить информацию”, — звучит на церемонии.

Это лишь вершина правды о том, что пришлось пережить "Тайре" — отважной парамедику и волонтеру. В марте прошлого года она попала в российский плен, где провела 3 месяца. "Все мне подсказывало, что я вообще жить не буду, но почему-то я верила. Я не знаю почему. Возможно, я ощущала эту поддержку”, – говорит она.

Тайра на выходе из Белого дома, говорит, что чувствует себя живой, но — несчастливой. «Ведь вчера погиб Да Винчи, вчера мы похоронили Яру. Вчера погибли многие ребята. Это все продолжается и продолжается. И мое сердце просто разрывается в клочья”, — говорит “Тайра”.

Еще одна номинантка — польская журналистка Бьянка Залевская, которая под изысканным нарядом носит шрамы, оставшиеся после ранения в Луганской области. В 2014 ее съемочная группа попала под российский огонь. Залевская освещает войну и сейчас. За это время выучила украинский. “С 2014 года я кричала в своих сюжетах, что война в Украине – она настоящая, не какая-то там домашняя, настоящая опасная война. И тогда мне казалось, что меня никто не слышал. И сейчас, когда, к сожалению, много крови пролилось, весь мир понял, что это настоящая война”, — говорит она.

И полька Залевская, и украинка Паевская свое признание посвящают сестрам. “Девушки, это ваша награда. Однозначно ваше. Все, кто на фронте, кто волонтерит, плетет сетки, варит еду, военные, гражданские – это все для вас”, — отмечает Тайра.

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