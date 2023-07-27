Поступление в вуз – отсрочка от мобилизации: адвокат объяснила, есть ли ограничения по возрасту и образованию

Мужчины в Украине пользуются правом на образование для избежания мобилизации. По данным Министерства образования и науки, в этом году количество контрактников в университетах небывало возросло – на 82%, если выделить только мужчин. Студенток и студентов до 20 лет, по сравнению с прошлым годом, стало меньше. Вместо этого резко возросло количество студентов в возрасте 30-50 лет.

Сайт ТСН.ua разбирался, устанавливает ли закон ограничения по возрасту соискателей образования, уже имеющегося высшего образования, а также страны обучения. Мы также спросили у адвоката Марины Бекало, нарушают ли такие "уклонисты" закон.

Какие студенты не подлежат мобилизации

Согласно статье 23 Закона о мобилизации, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат все без исключения (независимо от возраста, специализации, уже имеющегося образования и т.п.)

студенты,

аспиранты,

докторанты,

ассистенты-стажеры высших учебных заведений,

соискатели профессиональной (профессионально-технической),

профессионального высшего образования,

обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения.

Есть ли ограничения по возрасту и образованию

Адвокат соглашается, что рост числа студентов мужчин в учебных заведениях с большой вероятностью связан с избеганием призыва во время мобилизации. Но с юридической точки зрения студенты-мужчины призывного возраста ничего не нарушают, это один из законных способов получить отсрочку, говорит она.

“Как мы видим, закон не устанавливает каких-либо ограничений по возрасту соискателей образования, уже имеющегося высшего образования, а также страны получения образования. То есть, это может быть как украинское учебное заведение, так и иностранное”, – отмечает Марина Бекало ТСН.ua.

Вузы не соблюдают правила военного учета

Причем Постановление КМУ №1487, утверждающее правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, предусматривает принятие на обучение в учебные заведения только после взятия их на военный учет в ТЦК СП.

“А это значит, что мужчина должен стать на военный учет, пройти военно-врачебную комиссию, получить военно-учетный документ, со всеми вытекающими последствиями. Но этого условия учебные заведения не соблюдают, ведь юридически они не соответствуют профильному законодательству об образовании”, – говорит адвокат ТСН.ua.

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Марина Бекало объясняет, что правила поступления на учебу по закону об образовании не предусматривают условий соблюдения военного учета поступающих на обучение. Во внутренних правилах учебных заведениях об условиях поступления на обучение также не указываются следующие требования.

"И это логично, ведь они не будут соответствовать профильному законодательству об образовании. Поэтому у учебных заведений нет оснований не принять поступающего на обучение, а также отчислить соискателя образования в связи с нарушением им правил военного учета”, – отмечает адвокат.

Студенты-"дистанционщики" иностранных вузов

Даже если отработать эти пробелы в законе об образовании, глобально это не уменьшит количество поступающих на обучение мужчин призывного возраста. Студенты дневной или дуальной формы иностранных учебных заведений также имеют право на отсрочку.

“Иностранные учебные заведения с радостью принимают наших мужчин на обучение, на дистанционную дневную форму обучения и принимают документы на поступление онлайн. Поэтому поступить на обучение в иностранные учебные заведения еще проще, они не ведут военный учет студентов и не обязаны соблюдать украинское законодательство. И стоимость обучения почти одинакова с украинскими учебными заведениями", – добавляет адвокат.

Итак, законно получить отсрочку от мобилизации могут мужчины любого возраста и образования, поступив на обучение в высшее учебное заведение на дневную или дуальную форму обучения в Украине или за ее пределами. Последнее можно сделать дистанционно, не выезжая за границу.

При этом вузы в Украине не могут не принять поступающего на обучение, а также отчислить его, если он нарушил правила военного учета (встать на военный учет, пройти военно-врачебную комиссию, получить военно-учетный документ).

Что делать, чтобы мужчины не злоупотребляли правом на отсрочку

Для того чтобы мужчины не злоупотребляли своими правами на отсрочку, необходимо внести соответствующие изменения в ст. 23 Закона о мобилизации в части предоставления отсрочки студентам и аспирантам считает Марина Бекало.

Напомним, ранее адвокат объясняла ТСН.ua, возможно ли ограничить право на образование во время военного положения, поможет ли это решить проблемы призывной кампании и к каким последствиям может привести.

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