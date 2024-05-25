"Поступок, о котором я до сих пор сожалею": военный рассказал, как чуть не подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен

Боец подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины на позывной "Каховка" едва не подорвал себя гранатой на поле боя, чтобы не попасть в плен к россиянам.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он рассказал, что это произошло после того, как он получил тяжелое ранение.

“Я чуть не совершил поступок, о котором до сих пор сожалею. Когда понял, что у меня перебиты ноги и сломана рука, я не могу оказать себе помощь, поскольку вся моя броня и аптечки разлетелись прямо от взрыва. У меня такая мысль появилась, что в плен я не сдамся, поэтому достал гранату, положил под щеку и разжал усики. Контакт с россиянами был в 10-15 метрах. Я думал, если враг сейчас запрыгнет, меня либо расстреляют, либо пленят и будут пытать", — рассказал "Каховка".

По словам военного, больше всего он волновался из-за этого, потому что не собирался сдаваться в плен. А потом понял, что у него есть шанс.

“Я загнул назад те усики, выбросил где-то в сторону гранату и встал на колени, было тяжело. Взял оружие в одну руку, бросал его вперед, чтобы ползти, хватался за разные корни в окопе и полз внутрь. Накопил силы, чтобы совершить последний скачок и запрыгнуть внутрь норы, где медик смежного подразделения оказал мне всю необходимую помощь", — рассказал "Каховка".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Врачи были в шоке! Потерял 2,5 литра крови и 8 часов ждал эвакуации! Интервью с "Каховкой"

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