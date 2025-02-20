Потепление до +15: Украину ждет резкое изменение погоды

Конец зимы будет морозным, но с первым днем весны украинцы ощутят значительное потепление.

После сильных морозов в Украину ворвется аномальное тепло. Сколько еще ждать до потепления и какой будет погода на предстоящих выходных – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Потеплеет до +15

Календарная весна принесет Украине резкое потепление. С 1 марта столбики термометров начнут уверенно подниматься, а в западных областях ожидается сразу +15…+16 градусов. Об этом свидетельствуют данные метеорадара Ventusky.

Последние дни февраля еще будут холодными. Ночью синоптики прогнозируют до –10 градусов, однако дневные показатели свидетельствуют о тенденции к потеплению. С 1 марта с западной части нашей страны начнет заходить теплый атмосферный фронт.

Потепление ощутят жители западных, северных, центральных и южных областей – прогнозируется от +4 до +8 градусов, а на Львовщине, Тернопольщине и Буковине термометры покажут +10 градусов.

Мороз и потепление

Однако по прогнозу синоптиков, вторая половина недели в Украине будет по-настоящему зимней, с крепким морозом и снегом, но в выходные в некоторых регионах дневная температура воздуха начнет повышаться до незначительных плюсовых показателей.

Как отмечают синоптики, погода связана с господством холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления. В целом, осадки ожидаются незначительными — временами будет наблюдаться выпадение снега.

Столбики термометров кое-где опустятся до значительных минусов, в некоторых регионах ожидается снег. Морозно будет даже на юге страны.

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Во избежание травматизма украинцев призывают осторожно передвигаться по улицам во время гололедицы. Снежная погода будет сохраняться в столице несколько дней. Власти Киева просят также и водителей быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В дальнейшем, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 21 февраля, существенные осадки не ожидаются в большинстве регионов страны, небольшой снег пройдет только ночью в Крыму. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны порывы 15-17 м/с. Ночная температура воздуха –6… –11 градусов, в северных, восточных областях и Карпатах –11… –16 градусов, дневная –2… –7 градусов, в западной части, а также на юге страны –4…+1 градус.

В субботу и воскресенье, 22-23 февраля, под влиянием антициклона в стране сохранится морозная и сухая погода. В ночное время в центральных и западных областях возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха –7… –12 градусов, в северных и восточных областях –12… –18 градусов. Ночью 23 февраля местами до –20 градусов, днем –2… –8 градусов, в южных и западных регионах –3…+2 градуса.

Что одевать, чтобы не мерзнуть

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше.

Напомним, конечно единого и универсального правила нет, однако в Министерстве здравоохранения Украины дали несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

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