Потепление с сюрпризами: синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине

Первая неделя марта 2026 года принесет в Украину долгожданный теплый воздух. Однако синоптики предупреждают: переходный период не обойдется без кратковременных осадков, туманов и ночного гололеда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Погода в марте: где будет теплее всего

Сегодня, 2 марта, температурный фон в Украине будет неоднородным. На севере и востоке страны днем столбики термометров будут колебаться от 0 до +7°C. В то же время жители южных областей и Закарпатья уже почувствуют настоящее дыхание весны - там воздух прогреется до +13°C.

По данным Укргидрометцентра, на большинстве территории Украины будет преобладать сухая погода под влиянием антициклона. Однако в ряде регионов все еще возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Погода в марте готовит сюрпризы

Несмотря на дневное тепло, ночные и утренние часы остаются коварными. Синоптики прогнозируют:

Гололедица: возможна на дорогах северных и восточных областей.

Туманы: местами будут ухудшать видимость, особенно в центральных и западных регионах.

Прогноз на неделю: постепенное потепление

В течение первой недели марта дневные температуры в большинстве областей постепенно будут расти. Если в начале недели ночные морозы еще будут напоминать о зиме (местами до -2..-7°C на северо-востоке), то уже к выходным весна окончательно закрепится на всей территории Украины.

По предварительным данным, 8 марта по всей стране будет царить сухая и малооблачная погода.

