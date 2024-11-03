"Потери нашей земли происходят из-за этого": военный рассказал, благодаря чему продвигается РФ

Российская армия сравнивает города с землей.
Потери фронта, потери украинской земли происходят именно из-за российских КАБов.
Об этом в интервью TSN.UA рассказал Николай Зинько — бывший городской голова, а ныне командир роты огневой поддержки 5 ОШБр.
"Например, в городе, когда ты можешь вести бой защищенный в определенном здании и они там совершают штурм, два, три — не могут взять это здание, имеют потери, они просто сравнивают его с землей КАБами. И соответственно идет продвижение дальше. Мы это видели в Бахмуте, когда там стирались целые районы прямо с лица земли, чтобы продвинуться дальше", — говорит военный.
По его словам, тоже самое происходит сейчас в Торецке. Российская армия уничтожает город. Дома там разрушены чуть ли не под фундамент.
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