Потери Украины в войне: командир штурмовиков рассказал, от чего военные погибают больше всего

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый" рассказал, что в его бригаде потери в стрелочных контактах единичные. Больше военных погибает в результате работы вражеской артиллерии и FPV дронов.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“Поскольку у нас очень дружный коллектив, каждая смерть побратима отражается на всем подразделении. Все прекрасно понимают, что это война и потери неизбежны, но присутствует такая временная минус мораль. Ты с ним живешь в одном доме, ел образно из одной тарелки, вместе просыпались, бегали, тренировались и в один момент человека не становится. Но в целом по бригаде могу сказать очень маленькие потери, по слухам из других", — говорит военный.

По его словам, все зависит от уровня подготовки. Чем больше подготовлен боец, тем больше шансов у него на войне.

“В моем подразделении в стрелковых контактах, боях потери единичные. Все остальное – это работа артиллерии, FPV”, — рассказал “Малый”.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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