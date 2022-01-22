Потерпевшие были напичканы пулями: в винницком ночном клубе конфликт двух компаний завершился стрельбой

Потерпевшие были напичканы пулями: в винницком ночном клубе конфликт двух компаний завершился стрельбой

Были ранены два человека.

В винницком ночном клубе конфликт двух компаний перерос в драку, а затем раздались выстрелы. Чтобы задержать стрелка, полиции пришлось проводить спецоперацию, потому что молодой человек с пистолетом закрылся в туалете.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, в результате стрельбы были ранены два человека, которых доставили в больницу. Пули говорят врачи, были резиновыми – из травматического пистолета и их сразу вытащили. Правда, потерпевшие были ими буквально нашпигованы.

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Стрельба произошла в ресторане прямо в центре города. Две компании что-то не поделили между собой и отношения начали выяснять с помощью оружия.

Сейчас возле заведения дежурят полицейские. Внутри ресторана посетителей нет, только персонал.

По информации ТСН, двое раненых в результате стрельбы – работники СБУ. Они отдыхали в ночном клубе. Конфликт якобы произошел с известным в городе волонтером, именно он и стрелял из травматического пистолета.

Конфликт в ночном клубе перерос в драку и стрельбу | Новости Винницы

Стрелка задержали, он находится в полиции. Травматическое оружие было зарегистрировано, говорят копы. Они считают, что это была не самооборона, а хулиганство.

В СБУ причастность своих работников к стрельбе не комментируют. Уже завтра говорят врачи, пострадавших выпишут. В то же время владелец ресторана в соцсети написал, что усилит безопасность и сменит охрану, ведь драки в этом ночном клубе случаются не впервые.

Напомним:

В Ивано-Франковске судили студента 4 курса, набросившегося на отца несовершеннолетней девушки, поскольку тот запрещал дочери общаться с подозреваемым.

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