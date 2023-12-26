Потеря целого поколения и резкое старение нации: что может ожидать Украины в случае мобилизации женщин

Украинское информационное пространство в последние недели переполнено разговорами о возможных законодательных нововведениях в процессе мобилизации. Речь идет, в частности, о том, что в действующее законодательство могут быть внесены изменения, позволяющие мобилизовать женщин.

Центр дезинформации СНБО назвал сообщение о мобилизации женщин "российской пропагандой". "Российская пропаганда распространяет нарративы о том, что в ближайшее время на Украине начнут мобилизовать женщин", — заявили в Центре.

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Напомню, обязательному военному учету подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. В то же время, Центр отмечает, что учет – это не призыв, и служба в Вооруженных силах для женщин остается добровольной.

Центр дезинформации СНБО отметил, что в Верховной Раде между народными депутатами сейчас продолжаются дискуссии по законодательству о мобилизации и призыв, которые по их мнению являются "вполне нормальными для демократической страны".

Так, например, нардеп от партии "Слуга народа" Марианна Безуглая в "рамках дискуссии" предлагает мобилизовать женщин, в частности, на оборонные предприятия. Безуглая сообщила, что в Раде дорабатывают законопроекты о рекрутинге и мобилизации, которые выравнивают мужчин и женщин по военному учету и службе.

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: bezuhlamariana.

"Женщины же как "иначе" и нельзя их сравнивать! Вот пусть мужчины научатся рожать, тогда посмотрим! И вообще, это о праве на жизнь! Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-то другая? У женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение — беременность. Если беременная — не имеют права мобилизовать/можешь уволиться", — написала депутат.

По ее данным, в законопроекте отмечается, что во время военного положения женщин, находящихся на военном учете, могут призвать на службу в части (подразделения) обеспечения. Кроме того, в добровольном порядке (по контракту) они могут быть призваны на военную службу в боевые части (подразделения).

Но станет ли такой шаг полезным, принесет ли он какой-нибудь практический результат для Вооруженных сил Украины – это под вопросом.

Я считаю, что особой пользы от такого решения не стоит ждать. А вот социальное напряжение в обществе подобные "инициативы" могут подогреть.

Что, в частности, выльется в увеличение потока беженцев женского пола, которые будут уезжать из Украины в страны Запада, пока граница не закроется для них. И это в перспективе обернется проблемой, если не катастрофой, причем не одной.

Во-первых, и это очевидно, уменьшение численности населения в воюющей Украине, уже потерявшей шесть миллионов беженцев (часть из которых точно не вернется с Запада домой) — это серьезная экономическая проблема.

Украинская экономика сейчас переживает далеко не самые лучшие времена. Фактически, вся гражданская государственная бюджета держится на западной финансовой помощи. Но вечно так продолжаться не может. И Украине нужно самой уже сейчас восстанавливать экономические процессы. А после нашей победы начнется процесс восстановления разрушенной страной-агрессором инфраструктуры.

Все это при условии уменьшения населения обернется серьезным экономическим кризисом. Но проблема не только в ней. Дело в том, что женщины уезжали и выезжать за границу не сами, а с детьми — собственно, безопасность детей является одним из основных аргументов тех, кто покидает Украину во время полномасштабной войны.

Учитывая, что многие не вернется, и украинские дети, соответственно, пополнят генофонд других стран – это в перспективе может обернуться потерей целого поколения. И серьезным, резким старением украинского общества.

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Проблемы ожидают Украину, ее Вооруженные силы, даже в ситуации, если действительно будет введена общая мобилизация женщин — и удастся мобилизовать столько лиц женского пола, сколько будет запланировано.

Отмечу, что новомобилизованных придется учить.

Народный депутат Безуглая добавила, что в планах ввести для женщин фактически новый вид службы – три месяца военной подготовки. "Это в известной степени экспериментальный вариант", – говорит она.

Но в условиях постоянной ракетной опасности казармы и полигоны являются очень лакомыми мишенями для российской стратегической авиации. Западные учебные центры также не безразмерны, плюс финансирование этого процесса также имеет свои ограничения. Поэтому, прежде всего, готовить придется не мобилизованных женщин, а бригады наступления. Так что вполне может оказаться, что женщин в армию наберут, а дальше командование не будет знать, что с ними делать.

Комментируя свой новый законопроект, Безуглая говорит, что среди предложенных ею новшеств есть намерения заменить мужчин, занимающих должности кадровиков и бухгалтеров в отдаленных от фронта частях, на мобилизованных женщин.

Впрочем, мобилизация женщин вообще не может быть панацеей для Украины в войне с Российской Федерацией. Мобилизационный потенциал страны-агрессора в 5-6 раз выше украинского. Это 10-12 миллионов потенциальных военных против 2 миллионов у нас. В такой ситуации, если полагаться исключительно на живую силу, Украина всегда будет отставать от России и серьезных шансов на победу просто не будет.

Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо подчеркнул, что сейчас нет необходимости проводить мобилизацию женщин, вбросы о призыве осуществляют пророссийские пропагандисты, которые выдают постановку на учет за мобилизацию.

"Мобилизации женщин пока нет. Здесь только добровольцы. Недавно был большой информационный вброс со стороны российской пропаганды о том, что женщин, имеющих медицинское образование, будут мобилизовать. А речь шла только о том, что они должны стать на военный учет, те, кто этого еще не сделал", – отметил он.

Замечу, что обязательный призыв женщин существует, например, в Израиле. Там представительницы женского пола служат два года. Они проходят обязательную военную подготовку.

Женщины-военные в Израиле. / Фото: Freepik

По мнению Александра Коваленко, то, что женщины умеют пользоваться оружием – полезно, но когда мы говорим об общей мобилизации в формате использования мобилизованных как ресурса для обороны, то количество женщин не может иметь такое же соотношение по мобилизации, как мужчин.

"Женщина не может выполнять некоторые функции штурмового характера. Для них есть другие военные профессии. Но как информационный и психологический фактор для мотивации мобилизации мужчин, ограниченную мобилизацию женщин можно использовать. Но я не думаю, что это существенно повлияет на мобилизацию мужчин", — резюмировал эксперт.

Пунктом 11 статьи 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе предусмотрено, что на военный учет берутся женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту:

окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных;

имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию ( это не касается женщин медицинских и фармацевтических специальностей);

Пункт 12 предусматривает, что находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Естественно, действием мобилизации нужно заняться активнее. В частности, создав наконец-то полноценный и всеобъемлющий реестр военнообязанных, которого до сих пор, на втором году полномасштабной войны, нет. Но более важно даже не это, а развитие отечественной оборонной промышленности. Именно технологическое преимущество, причем отечественного производства Украина сможет захватить преимущество в войне с российским агрессором.

Украинский беспилотник-камикадзе AQ 400 Scythe/Скриншот

А воевать исключительно за счет человеческих резервов — это означает неизбежное поражение с количественно большим врагом, который к тому же в условиях тоталитарного режима сможет мобилизовать гораздо больше людей в те же сроки, что и демократическое государство. Поэтому необходимо сделать главный акцент на производстве собственного оружия, которое позволит нивелировать преимущество россиян в живой силе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил на итоговой пресс-конфренции, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

"Женщин — нет, не подпишу. Что касается 25 лет, если все аргументы будут изложены, на сегодня я вижу, что им (армии) это нужно, то с этим соглашусь", — ответил глава государства на вопрос, подпишет ли он соответствующий закон в случае принятия его Верховной Радой с нормами, предусматривающими мобилизацию женщин и людей младше 27 лет.

По словам главы государства, кроме мобилизации, урегулирование нуждается в вопросе ротации, отпусков, командировок, перевода в другие воинские части. Это должен быть комплексный план. Президент акцентировал, что военное руководство совместно с Кабинетом Министров должно наработать соответствующий документ, который после рассмотрения на заседании Ставки будет передан Верховной Раде.

"Если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, мы должны найти демобилизационные процессы, и это должно быть предметно, с конкретикой и с большим уважением к воинам", — сказал Владимир Зеленский.

Подводя итог, замечу, что мобилизация женщин в такой ситуации не только не ко времени, а может привести к вышеупомянутым катастрофам — как финансовой, так и демографической. Что девальвирует предстоящую украинскую победу в войне.

Автор: Д. Снегирев

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