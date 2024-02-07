Потеря чего существенно остановит Путина: эксперты назвали условия и количество

В преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения потери россиян приближаются к 400 тысячам человек. В то же время потери российских танков составили более 6300 единиц, артиллерийских систем – более 9 тыс., боевых бронированных машин – более 11 тыс.

Какие именно потери могут заставить россиян, не считающихся с гибелью личного состава, замедлить военные действия в Украине — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Сколько оружия пригнала Россия в Украину

"Сейчас в рамках так называемой специальной военной операции враг задействовал на территории Украины 470 тыс. личного состава. Плюс 2 797 танков, боевых бронированных машин, в том числе БТР, БМП, МТ-ЛБ - 7218, артсистем - 4843, РСЗВ - 1142, пусковых комплексов – 48 единиц", – говорит Владислав Селезнев.

По его словам, уничтожение этого количества техники может повлиять на ситуацию на фронте.

"Это то, что задействовано в рамках так называемой СВО. Конечно, в разных уголках Российской Федерации есть остатки воинских частей, которые пока не задействованы в боевых действиях на территории нашей страны. Но помним, что сухопутная компонента российской армии на 80% задействована или причастна к так называемой СВО", — говорит военный эксперт.

К этому Владислав Селезнев добавляет, что Россия также задействовала на войне против Украины технику, которая "помнит Сталина".

"Численно ресурсы у врага есть. Но станут ли эти ресурсы определяющим фактором, который коренным образом изменит ситуацию на поле боя — я бы этого не говорил. Россия уже просит артснаряды, ракеты. Британцы заявляют, что у россиян осталось ресурсов для ведения полномасштабных активных боевых действий буквально на полгода. Наш Буданов говорит о том, что к началу середины марта запасы россиян будут выхолощены. Речь идет о запасах, которые они накопили для зимней наступательной кампании. Затем они будут вынуждены брать оперативную паузу для того, чтобы накопить ресурсы", - говорит Селезнев.

И добавляет: "Здесь стоит посмотреть на действия украинской армии. Они в определенной степени симметричны. Мы начали более активно работать по враждебным военным объектам, объектам оборонной промышленности непосредственно на территории Российской Федерации. Если российская оборонка будет терять ресурсы за счет уничтожения в местах базирования, то враг будет нести непоправимые потери и это будет замедлять и уменьшать варианты применения российских оккупационных войск".

По мнению Селезнева, новые мобилизованные оккупанты без должного вооружения также не будут определяющим фактором на фронте.

"Сколько бы Путин не призвал в рамках мобилизации дополнительную партию "чмобиков", вопрос военной техники и вооружения не решается ", – говорит эксперт.

И аргументирует это следующим образом: "Сейчас российская оборонная промышленность работает почти в условиях военного времени, в три смены. Но даже при таких условиях российская оборонка не способна обеспечить насущные нужды оккупантов. Если бы могла, то Путин не ездил бы на поклон в Северную Корею " .

По словам Селезнева, при увеличении помощи от США ситуация на поле боя может коренным образом измениться в пользу Украины уже в этом году.

"Но видим, что есть промедление", — говорит Селезнев. При этом он резюмировал, что благодаря работе нашей оборонной промышленности и помощи европейских партнеров, Украина будет и дальше держать паритет на поле боя.

Не дать прийти в себя

В свою очередь, аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что Украине сейчас крайне важно сохранить определенный уровень борьбы с оккупантами.

"Говоря о потерях россиян, не забываем о том, что у них есть производство", – говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "От СССР России осталось большое количество танков и ББМ, артиллерии и другой механизированной компоненты. Для нас сейчас важно, чтобы Россия за счет своего военного комплекса не могла компенсировать свои потери. Сейчас она имеет возможность компенсировать почти в ноль. То есть не накапливать, а компенсировать то, что теряет. При этом продолжает опустошать склады и центры хранения. Нам важно сохранить уровень интенсивности боевых действий на таком показателе, какой будет именно истощать их возможности в ноль. Чтобы Россия не имела возможности наращивать потенциал".

По словам Коваленко, оставшегося технического ресурса России от СССР может хватить еще примерно на два года.

"То есть война на истощение продлится примерно два года. Речь идет о том, что они могут возобновить и отправить в зону боевых действий", — резюмировал Коваленко.

Читайте также: