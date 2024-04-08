Потерял много крови от пореза и умер: все детали гибели 17-летнего подростка на фуникулере

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ужасный инцидент произошел в самом центре столицы. Трагедия, в результате которой погиб подросток, произошла 7 апреля на остановке киевского фуникулера. А предшествовал ей конфликт парня с правоохранителем! Что произошло на самом деле и говорится в Государственном бюро расследований, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

Впервые информация об инциденте появилась в телеграммах-каналах 7 апреля. Тогда в социальных сетях начал распространяться ролик, где на верхней станции фуникулера произошла ссора между двумя людьми. Мужчина разбил стекло и якобы травмировал юношу, что привело к его смерти. Позже в сеть уже слили видео, где подросток погиб.

Как пишет телеграмм-канал "Киев Оперативный", группа из 9 несовершеннолетних решила проехаться на фуникулере. В вагон за ними вошел мужчина, который был настроен агрессивно и делал замечания ребятам.

Когда вагончик остановился на остановке сверху, Максим (погибший) выходил из компании подростков последним. К нему подошел упомянутый выше мужчина и сказал, что проверит, как Максим готов защищать Украину и начал его толкать, в результате чего Максим упал и головой разбил стекло и порезал шею.

Друзья Максима пытались оттянуть агрессора от него, кто даже использовал газовый баллончик. Максим встал, сделал пару шагов и потерял сознание, в это же время — неадекват сел на него и начал душить", — говорилось в сообщении.

По информации телеграмм-канала "Киев Оперативный", напавший на Максима мужчина имеет плохую репутацию и якобы две недели назад фигурировал по делу о домашнем насилии, однако в ГБР, которое взяло дело, такую информацию пока не подтверждали. Однако уже 8 апреля там рассказали ужасающие детали убийства. В деле фигурирует милиция.

Не сидят сложа рук и в Управлении государственной охраны, где работал подозреваемый. Обещают немедленно провести служебное расследование и максимально содействовать правосудию.

"По данному факту открыто уголовное производство и назначено внутреннее служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей и взят под стражу. Управление государственной охраны Украины уже оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования", – говорится в сообщении УГО.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что нападающему сообщено о подозрении. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего юноши. Надеемся, что правоохранителям удастся установить все обстоятельства трагедии и наказать виновного.

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Жуткая трагедия на фуникулере в Киеве: подросток погиб мгновенно!