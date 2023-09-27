Потерял ноги и делает все, чтобы стать на протезы: как 28-летний воин борется за жизнь и о чем мечтает

28-летний стрелок-зенитчик Максим Медведь из Ровенской области на войне России против Украины потерял ноги. После тяжелого ранения под Бахмутом несколько недель был в коме, а потом долго был прикован к постели и фактически беспомощным. Сейчас Максим хочет укрепиться, чтобы стать на протезы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Максим проходит реабилитацию в одном из госпиталей, здесь он считается одним из самых положительных пациентов. До войны Максим был электриком, в мае 2022 получил повестку на службу в ВСУ. Он воевал в составе 63 бригады, участвовал в боях Николаевской и Херсонской. Впоследствии его перевели на Донбасс, именно там боец получил тяжелую травму.

"Я был на зенитной установке и за нами из ПТУРа прилетело. Первое время меня не могли забрать, потому что начал крыть миномет", — рассказывает Максим Медведь.

Максим Медведь

Военный отмечает, что несколько собратьев получили контузию, вытаскивая его из поля боя.

"Был такой период, что я думал, что я уже не выживу. Машина уже начала гореть, я на ней лежал", – вспоминает военный.

После спасения Максим 16 дней пробыл в коме, его состояние оценивали как тяжелое. Мужчина говорит, что из-за травмы он сильно похудел и чувствовал себя плохо. Однако все же решил бороться за свою жизнь. Он говорит, что хочет стать на протезы, чтобы ни от кого не зависеть. В госпитале на Ровенщине учился заново сидеть, преодолевать препятствия в колесном кресле. Укрепляться. Сейчас Максим может поднимать штангу весом 50 килограммов, хотя раньше и 2 не мог поднять.

"Он дисциплинированный, не пропускал у нас ни одного занятия и вот эта систематичность, индивидуальный подход к нему привела к очень положительному результату в реабилитации", — говорит помощница физического терапевта госпиталя Ровенской области Наталья Мазуркевич.

Психолог госпиталя Надежда Рачун говорит, что Максим – пример для всех, ведь он борется за свою жизнь.

Максим Медведь отмечает, что у него есть мечта – найти любовь и создать семью.

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Напомним, эксперт рассказал, как россияне перебрасывают войска из других участков фронта.

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