"Потерял ногу из-за запущенной системы медицины!": боец "Азова" — о ранении и трудностях лечения

Боец 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" на позывной "Нико" получил на поле боя ранение. Может быть, он мог бы ходить на своей ноге, если бы не запущенная система украинской медицины.

О сложностях, с которыми столкнулся во время длительного лечения и реабилитации, военный рассказал в эксклюзивном интервью TSN.UA.

“Если бы сразу меня отправили в Киев в Институт травматологии, как мне обещали это, то мне могли бы вставить эндопротез голеностопного сустава и я, возможно, ходил бы на своей ноге. Но… За то время у меня уже началось отторжение инородного тела, организм не воспринимал стоявший металл, и его нужно было снимать”, — говорит “Нико”.

По его словам, лечение очень затянулось из-за совковщины. Военного не могли направить в больницу, где он приступил к лечению.

“Запущенная система нашей медицины. Или тебя начинают лечить и лечат, а потом… Я понимаю, что поток раненых он очень большой, но потом на тебя просто забивают, тебя направляют не туда, где ты начинал лечиться и они не могут сообразить, что с тобой делать. И все заново, никто не может понять, что с тобой делать", – рассказал Нико.

Военный считает, что ему могли бы спасти конечность, если бы не потеряли столько времени. В результате без правильного медицинского ухода она начала отмирать.

“Пока я ждал направление на ВЛК, мне замполит говорит, что мы не можем отправить тебя на ВЛК. А он потерял ту бумажку, на которой травматолог написал, что я был у него на консультации, и что он рекомендует пройти ВЛК, чтобы определиться по поводу дальнейшего лечения. Я ему сбросил повторно эту бумажку, он сказал хорошо, делаем тебе направление. Еще неделю прошла, а он мне звонит по телефону снова и говорит, что мы не можем тебя отправить на ВЛК. А это все идет время, а ситуация ухудшается, нет нормального медицинского ухода, который должен быть. Тогда еще нога была, на ней был аппарат Илизарова. У меня начала отмирать конечность", — рассказал Нико.

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