Потерял обе ноги и руку, и врачам удалось вернуть военного к жизни: трогательная история бойца

Потерял обе ноги и руку, и врачам удалось вернуть военного к жизни. Четыре литра перелитой крови сразу, а затем пять операций наконец-то дали результат – Вячеславу лучше. В реанимации его поддерживает побратим, тоже потерявший ноги на передовой и теперь пользующийся протезами.

Как они вместе теперь на новом поле боя видела корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Вытирает внезапные слезы Вячеслава в реанимации. Бок о бок с первого дня полномасштабного вторжения – они в одном батальоне защищали Украину в самых горячих точках. Сейчас Алмас, уже после протезирования, помогает Вячеславу настроиться на личную победу.

Военный Вячеслав/Скриншот по видео ТСН

“Это отчаяние шок, этот шок потихоньку, потихоньку, разговорами, диалогом. И убираем, убираем. И показывать, как говорится, на своем примере. Я говорю: у меня тоже это было, там болит, там болит, здесь болеть будет”, – говорит

Изюм, Соледар и Бахмут – Вячеслав три года на передовой. Металлург из Днепра, говорит, пошел в армию без колебаний. Он был возле Клещиевки Донецкой области, когда прямо в него попал вражеский дрон.

“Труднее еще мне не было нигде. Было в Бахмуте тяжело, а там – это ад. интенсивные бои постоянно. И обстрелы очень сильные”, – говорит раненый.

Наложили турникеты и увезли с позиций. Вячеслава со страшными ранениями спасали собратья и военные медики, а затем доставили в Днепр. Врачи говорят: был почти без признаков жизни.

Военный Вячеслав с побратимом/Скриншот с видео ТСН

"Конечности размозжены. Спасло только то, что был бронежилет, был шлем. никаких признаков жизни не было. Реаниматологи переливали кровь. Почти четыре литра крови были влиты, потому что везде вся простыня была залита кровью”, – говорит врач.

Пять операций и усилия реаниматологов помогли. Одну руку удалось спасти. После того, как раны заживут, сможет пользоваться протезами. Что встретит еще свою любовь – не исключает мечты.

“Просто хочется уюта семейного, маленького своего. Будет сын – будет доволен. Будет дочь – еще больше доволен. За эти три года, поверьте, очень многое перевернулось в голове и в жизни”, – говорит раненый.

А пока идет восстановление в больнице, собирается получить высшее образование, чтобы не думать о боли. Побратим говорит, подготовиться к поступлению поможет.

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