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- Эксклюзив ТСН
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Потерял обе ноги, но вернулся на фронт: невероятная история добровольца 114 бригады ТРО
Эта история не оставит равнодушным никого.
Доброволец Сергей Тумановский на псевдо «Туман» под Бахмутом получил многочисленные ранения, остался без ног, правого глаза, пальца на руке и все равно вернулся на фронт.
Невероятная история силы, веры в Украину и патриотизма. Почему, несмотря на такие ранения, вернулся в армию, как боролся с отказами, и почему не обязательно быть «Рембо», чтобы быть полезным для армии — смотрите в эксклюзивном материале TSN.ua.
Он отказался от реабилитации, сам освоил протезы и сам просился на службу. Пока не брали на фронт — дома разбирался с дронами, а теперь чинит украинские «птички» на Купянском направлении и перебирает российские дроны, которые хотели убить воинов ВСУ, после чего эти дроны летят туда, откуда прилетели.
Невероятная история силы, веры в Украину и патриотизма. Почему, несмотря на такие ранения, вернулся в армию, как боролся с отказами, и почему не обязательно быть «Рембо», чтобы быть полезным для армии.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОТЕРЯЛ ОБЕ НОГИ, НО ВЕРНУЛСЯ НА ФРОНТ! Невероятная история добровольца 114 бригады ТРО