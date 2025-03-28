Сергей Тумановский / © tsn.ua

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Доброволец Сергей Тумановский на псевдо «Туман» под Бахмутом получил многочисленные ранения, остался без ног, правого глаза, пальца на руке и все равно вернулся на фронт.

Невероятная история силы, веры в Украину и патриотизма. Почему, несмотря на такие ранения, вернулся в армию, как боролся с отказами, и почему не обязательно быть «Рембо», чтобы быть полезным для армии — смотрите в эксклюзивном материале TSN.ua.

Он отказался от реабилитации, сам освоил протезы и сам просился на службу. Пока не брали на фронт — дома разбирался с дронами, а теперь чинит украинские «птички» на Купянском направлении и перебирает российские дроны, которые хотели убить воинов ВСУ, после чего эти дроны летят туда, откуда прилетели.

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Сергей Тумановский / © tsn.ua

Невероятная история силы, веры в Украину и патриотизма. Почему, несмотря на такие ранения, вернулся в армию, как боролся с отказами, и почему не обязательно быть «Рембо», чтобы быть полезным для армии.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОТЕРЯЛ ОБЕ НОГИ, НО ВЕРНУЛСЯ НА ФРОНТ! Невероятная история добровольца 114 бригады ТРО