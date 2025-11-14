Потерял руку, ногу, пережил клиническую смерть и обругал медиков: невероятная история спасения военного

Военный в больнице / © ТСН

Реклама

Украинский военный пришел в себя после тяжелого ранения. Воин пережил клиническую смерть, огромное кровотечение, потерю руки, ноги, глаза и масштабное поражение мозга.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Андрея тяжело ранил вражеский дрон в Донецкой области еще 25 октября. Что его с такими ранениями смогли доставить в Днепр — уже чудо, признают врачи. Обломки уничтожили руку и ногу, выбили один глаз, поразили внутренние органы. Но самая большая угроза — крайне тяжелое повреждение головы.

Реклама

«На Андрее нет живого места. Голова со страшным ранением, когда из-под салфетки было видно структуры мозга», — говорит медик.



Его не сразу смогли прооперировать — состояние было слишком тяжелым, говорят медики. Для проведения крайне сложной операции в Днепр из Техаса прибыл американский нейрохирург Алекс Валадка. Вот как он вместе с украинскими коллегами спасает раненого Андрея. Сначала под микроскопом врачи прооперировали пораженный мозг, а затем закрыли пораженные участки.

«Нужно закрыть, создать оболочку для мозга, а потом на эти лоскуты и кожа, которая осталась, как те пазлы, попытаться сложить ее. То есть большой этап был под микроскопом на мозге, а еще больший этап был — мы по кусочкам составляли эту кожу и ту кожу, которая от нее осталась, потому что она была раздавлена, разбита», — говорит медик.



Десять литров перелитой крови и интенсивная терапия наконец дали результат. Андрей начал дышать сам, а потом открыл глаз и наконец обругал врачей, которые были рядом. И этим, признаются они, не возмутил, а изрядно порадовал.

«Это очень хороший симптом, что он учил разговаривать, что эмоции начал проявлять — это очень хорошо», — говорит медик.

Родные Андрея говорят: верили, что он не сдастся и здесь. В армии он с 2014 года, не мог иначе, говорят родные Андрея. С тех пор был в самых горячих точках.

Реклама

Ему самому пока трудно говорить о пережитом. Но уже сказал родным, что мечтает увидеть внука, которому скоро исполнится год. И настраивается стать на протез и вместе с родителями и детьми еще пройти на параде победы.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОК ДЛЯ ВРАЧЕЙ! ПЕРЕЖИЛ КЛИНИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ, а потом узнал РОДНЫХ! История, от которой ВОЛОСЫ ДЫБЯТ